Il ruolo delle donne nella società dal 1946 ad oggi

Il ruolo delle donne nell’Assemblea costituente del 1946 al centro del convegno organizzato dal Coordinamento donne Cisl Romagna che si è tenuto in occasione della giornata internazionale delle donne all Museo della Marineria di Cesenatico. L’incontro, a cui hanno partecipato il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli, il professore Marco Valbruzzi e Laura Chiarini, responsabile del coordinamento donne Cisl, è stato un momento di celebrazione delle conquiste passate delle donne, ma anche un’occasione per riflettere su come portare avanti la lotta per la parità di genere. Una strada da percorrere a livello istituzionale, ma soprattutto culturale.

Durante il convegno è stato evidenziato in particolare come l’apporto delle donne nella Costituente del 1946 sia stato determinante per far inserire nella Costituzione articoli a difesa delle donne, della loro dignità e del loro diritto di essere considerate uguali alla controparte maschile in ogni situazione e contesto sociale. Nonostante fossero un’esigua minoranza, le ventuno donne presenti in Assemblea costituente sono riuscite a muoversi in modo coeso e determinato, nonostante le differenze politiche e di appartenenza a schieramenti anche opposti. Un’esperienza importante, ma che non ha estirpato completamente diparità e inuguaglianze. "Nel nostro Paese - ha spiegato Francesco Marinelli - abbiamo un dato sull’occupazione femminile che si ferma al 51,4% contro il 69,5 % degli uomini molto distante dalla media europea che di attesta al 67%. Restano immutati i gap di genere nel mercato del lavoro e le criticità strutturali che determinano la bassa partecipazione femminile: occupazione ridotta, prevalentemente precaria, part time e in settori a bassa remuneratività o poco strategici. Il dato dell’occupazione è ancora assai lontano da quell’obiettivo che ci si era dato con la Convenzione di Lisbona nel 2000 che poneva l’obiettivo dell’occupazione femminile al 60%. Dentro a questo quadro è necessario da un lato rimuovere tutti quegli ostacoli legati agli stereotipi di genere e gap formativi. Nel nostro Paese le donne svolgono in media 5 ore di lavoro domestico non pagato. A fronte di questi dati occorre, e come sindacato lo chiediamo da tempo alla politica e alle istituzioni, un grande investimento nelle infrastrutture sociali (asili nido, strutture per l’assistenza degli anziani, disabili, e servizi sanitari territoriali)".