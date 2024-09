Il ruolo dell’università. Caselli: "I giovani salveranno il mondo. Lasciamoglielo fare"

Tra gli ospiti più attesi all’ottava edizione di Fattore R a Ravenna c’è Stefano Caselli, direttore della Sda Bocconi a Milano.

Il suo intervento sarà dedicato al tema del futuro sostenibile, che deve già essere considerato come il nostro presente, con particolare riferimento alla sfida delle banche e del mercato finanziario nell’ottica dello sviluppo che ci attende.

Il rimando è dunque alle competenze in materia di finanza di Caselli, che perlatro è titolare di una cattedra dedicata proprio a questa disciplina all’Università Bocconi.

Caselli, da quale presente partiamo?

"Siamo davanti a un contesto molto variegato nel quale la sostenibilità viene intesa in modo molto ampio. Quella che è chiara è la diversa ’velocità’ nel modo di intenderla. Oggi c’è un’attenzione all’ambiente come mai era avvenuta nelle generazioni passate, tuttavia abbiamo davanti delle evidenti contraddizioni. Un caso emblematico è quello delle auto elettriche, in relazione al tentativo di posporre la scadenza sul loro utilizzo".

Davanti a questo quadro cosa possiamo fare?

"Prima di tutto prendere coscienza che la sostenibilità non ha alternative dal momento che qualunque parametro che utilizziamo (inquinamento, risorsa acqua, mutamento climatico…) ci indica che stiamo peggiorando. O si fa una chiara scelta di campo a favore della sostenibilità oppure mi arrendo, faccio ’game over’. La sostenibilità è l’unica risposta che il genere umano deve darsi se vuole continuare a esistere. Detto questo è chiaro che non siamo davanti a una passeggiata, non basta un semplice click: la sostenibilità è costosa, richiede dei cambiamenti, delle assunzioni di responsabilità. In una parola delle scelte politiche nell’ambito delle quali non è possibile accontentare tutti".

Quale ruolo possono avere i giovani?

"Sono fondamentali in questo percorso. Quello che vedo sono nuove generazione migliori delle precedenti. Il nostro compito è per così dire non rovinarle, uscire da questa continua vulgata che li descrive in maniera negativa. Quello che registro, e parlo da docente, sono giovani digitali, sostenibili sin dalla nascita. I giovani possono portare una forza straordinaria. C’è però una questione di fondo che è centrale".

Quale?

"Il timing. Per contare devono avere una certa età per incidere nella società, penso a quella necessaria per votare, e poi avere risorse finanziarie per ’cambiare il mondo’. Su entrambe noi adulti abbiamo una responsabilità. Il nostro dovere è tenere a bada gli anticorpi contro la sostenibilità. Ragionamenti del tipo ‘se la sostenibilità è costosa meglio inquinare perché è più vantaggioso nell’immediato’ sono piuttosto frequenti, oltre che pericolosi. Quello che dobbiamo evitare è un approccio ideologico sul tema. E soprattutto di bandiera politica perché la sostenibilità deve essere patrimonio di tutti senza colori di parte".

Cosa possono fare invece le banche?

"Possono essere fondamentali in in tre direzioni. Prima di tutto dal punto di vista educativo, facendo opinione sui loro clienti. Poi da quello finanziario, orientando gli investimenti del tessuto imprenditoriale su progetti vocati alla sostenibilità. Infine, hanno un ruolo centrale in quanto allocatori del risparmio dei cittadini, indirizzandolo su iniziative orientate in quella direzione. È dunque evidente come le banche siano un crocevia essenziale in questo processo". Ambiente, sostenibilità e governance sono il tema di Fattore R 2024: quale ordine darebbe per importanza?

"Non si possono fare classifiche, sono tutte importanti. Per non sottrarmi alla domanda dico che la lettera A è quella che viene prima di tutte. Ovvero se non c’è la consapevolezza che l’ambiente è la risorsa più importante di tutte, il castello crolla. L’ambiente è di tutti, attraversa i secoli, dai giovani agli anziani. Poi è evidente che la governance ha il suo peso. E anche qui tanti passi in avanti sono stati fatti. Penso ad esempio alla parità di genere che per fortuna ha conosciuto un’importante accelerazione di sensibilità negli ultimi anni. Il caso delle nomine nella Cassa Depositi e prestiti è emblematico: la pubblica opinione ha corretto una scelta sbagliata di genere. Nelle governance delle aziende la parità di genere è aumentata anche se nel mondo del lavoro resta parecchio da fare".

Quale consiglio darebbe a un giovane che vuole scommettere nel nostro Paese?

"Nonostante tutto l’Italia è unica, dispone di risorse importanti, ha un paesaggio e un patrimonio culturale che ci invidiano, c’è un tessuto sociale e solidale molto forte, la sanità funziona. Ci sono pochi Paesi che possono disporre di questo quadro. A un giovane consiglio di non sprecare la sua vita, di studiare e valorizzare il suo talento. Rimaniamo il secondo Paese in Europa per Neet. E questo è un grave problema perché in Italia c’è tanto da fare, soprattutto in questo momento che è favorevole per avviare una propria impresa, aprire una startup attirando investitori. Purtroppo siamo il Paese con il più basso numero di laureati in Europa e anche questa è una grave pecca, in quanto disponiamo di università straordinarie in tutti i settori dislocate in tutta Italia. Il Paese offre tante opportunità, bisogna saperle cogliere".

E a un giovane della Romagna?

"L’Emilia Romagna è una regione straordinaria con un Pil importante. Ddispone di un tessuto imprenditoriale considerevole e di città dove si vive bene. I giovani devono avere la consapevolezza di tutto questo, insieme alla responsabilità di fare meglio per il bene del territorio. È un luogo dalle tante opportunità, che i giovani devono saper cogliere".