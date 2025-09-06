Il salasso dei libri scolastici. I rincari raffreddano gli acquisti: "Ormai è un fenomeno inevitabile"

L’arrivo di settembre coincide, da qualche anno, con la diramazione di bollettini più o meno allarmistici, da parte delle associazioni dei consumatori, sul famigerato ‘caro scuola’, ovvero sui rincari registrati da libri di testo, materiale scolastico e zaini. L’osservatorio nazionale di Federconsumatori, ad esempio, ha stimato che, per l’anno scolastico 2025/2026, il prezzo medio di libri, cartoleria e zaini sarà superiore dell’1,7% rispetto a un anno fa. L’incremento, almeno dei libri di testo, è confermato dall’Aie-Associazione italiana editori, che parla di ‘trend ormai pluriennale’, dovuto non solo all’inflazione generale, ma anche all’aumento dei costi delle materie prime (carta in primis) e a quello della logistica e dei trasporti.

Come difendersi, allora? Lo abbiamo chiesto a Fiorenza Mura, titolare della storica cartoleria ‘Minerva’ in piazza del Popolo, punto di riferimento per le famiglie cesenati. "Il cosiddetto ‘ritocco’ sui libri di testo non è più legato a contingenze eccezionali, ma è inevitabile, fa parte del gioco – esordisce -. È per questa ragione che, alla vigilia dell’anno scolastico, pubblichiamo il nostro volantino con le ‘promo scuola’: un appuntamento che i nostri clienti più fedeli attendono sempre con impazienza". Nonostante le offerte promozionali già in corso, l’affluenza è ancora esigua: "abbiamo notato un lieve calo durante tutta l’estate – concorda la titolare – e ci siamo fatte l’idea che, anche in questo caso, non possiamo più parlare di un fenomeno isolato. La verità è che gli scolari sono sempre meno numerosi e questo trend non farà che consolidarsi in futuro, visto il calo progressivo delle nascite nel nostro Paese".

Certo, a infiacchire ulteriormente il giro d’affari dei negozi fisici contribuisce l’agguerrita concorrenza, da un lato, delle piattaforme online – che, secondo Federconsumatori, promettono di far risparmiare, mediamente, il 21,6% rispetto alle cartolerie – e, dall’altro, della grande distribuzione organizzata, dove la variazione è pari a circa il -3%. Eppure, le cartolibraie di ‘Minerva’ – note anche ai più piccini come ‘Fiorenza e Graziella’ – non si stancano di ripetere che il vero risparmio consiste nel lasciarsi guidare da personale esperto nella scelta dei materiali.

"Tra qualche settimana – commenta Fiorenza Mura - mi aspetto, come ogni anno, una pioggia di richieste di aiuto da parte di genitori che hanno sbagliato nella scelta dei materiali tecnici, specialmente quelli richiesti dalle scuole medie. Il più delle volte si compra in blocco negli ipermercati, approfittando delle offerte, per poi accorgersi di aver speso tanti soldi in acquisti inutili o sbagliati".