Il salvataggio della Torre di Pisa La Trevi e Davide Trevisani ebbero un ruolo determinante

di Paolo Morelli

La Torre di Pisa compie 850 anni: era il 9 agosto 1173 quando la prima pietra del Campanile del Duomo di Pisa, ovvero la Torre, venne posata. E per festeggiare questo importante anniversario, l’Opera della Primaziale Pisana, l’ente no-profit nato per sovrintendere ai lavori della costruzione dei monumenti della piazza del Duomo, ha dato il via ieri al programma di festeggiamenti che avranno la durata di un anno intero. Alle 12 il suono delle campane della cella campanaria della Torre pendente ha dato il via alle celebrazioni. E ieri sera sui marmi bianchi è stato proiettato il logo dell’850esimo anniversario del monumento mentre davanti alla cattedrale c’era il concerto di pianoforte del musicista iraniano Ramin Bahrami.

Alla stabilizzazione della Torre di Pisa hanno dato un importate contributo l’azienda Trevi di Pievesestina e il suo fondatore Davide Trevisani che ha presieduto il Consorzio Progetto Torre di Pisa, costituito dalle Società Trevi, Rodio, Italsonda, Ismes e Bonifica. I lavori sono andati avanti per circa undici dieci anni sotto la supervisione del Comitato internazionale presieduto dal geologo polacco Michele Jamiolkowski, deceduto meno di un mese fa.

Il 16 giugno 2001 si compì quella che per secoli era stato ritenuto un’impresa impossibile: la Torre è stata riconsegnata ai pisani e al mondo intero, raddrizzata di 44 centimetri e con una garanzia di sicurezza di almeno 300 anni. Senza gli interventi esterni, nei quali la Trevi e le macchine della Soilmec ebbero un ruolo fondamentale, la Torre non avrebbe avuto scampo. Nei decenni precedenti l’inclinazione continuava ad aumentare di quasi due millimetri l’anno. Il comitato adittòl’idea di scavare il terreno sotto le fondamenta dalla parte opposta alla pendenza. In questo modo si provocavano dei piccoli cedimenti del suolo facendo abbassare su quel lato la base della Torre che era stata rinforzata con cerchiaggi e tiranti d’acciaio. Di conseguenza la Torre si raddrizzava.

Inizialmente fu collocato alla base del lato nord della Torre un contrappeso costituito da circa mille tonnellate di lingotti di piombo. Furono poi praticate delle sottili trivellazioni al di sotto delle fondamenta dela Torre che a poco a poco si è spostò di mezzo grado, corrispondente a uno spostamento verso nord della settima cornice di circa 43 centimetri e a un abbassamento di circa 17 centimetri del punto più a nord del basamento.

Il raddrizzamento, oltre a riportare la pendenza della Torre a quella che aveva circa 200 anni fa, ha comportato una riduzione delle pressioni sul terreno a sud, tale da aumentare in misura significativa e tranquillizzante il grado di sicurezza del monumento nei confronti della instabilità che era arrivata quasi al limite critico prima dell’inizio dei lavori.