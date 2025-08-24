Il sapore della seduzione a tavola con Luce Caponegro e Brio Briaschi

Il primo incontro nel lontano 1993. Luce Caponegro, in arte Selen, è la reginetta europea dell’harde. Alessandro Brio Braschi è il nuovo re del cricket Italiano neo vincitore del suo secondo scudetto tricolore e primo Italiano a vincere la European Cup con il suo Cesena Cricket Club, per festeggiare questi titoli l’idea di regalare uno spettacolino privato ai suoi giocatori. Tanta acqua è passata sotto i ponti e pure un pò di vino, Selen da allora ha partecipato a trasmissioni di cucina, ha dato nome a vini come il SelenGiovese e la Passerina di Selen e in collaborazione con Jessica ha coniato il Gelato di Selen , mentre Brio dalla conduzione di Grandi locali di massa è passato alla creazione e conduzione di due noti Ristorantini di successo nel centro di Cesena. Dall’incontro con il Gelato di Jessica nasce l’idea di organizzare una serata diversa , menù afrodisiaci di carne e pesce Brio a far gli onori di casa e Selen a spiegare le proprietà organolettiche degli alimenti. Una serata allegra e spensierata in cui tra il serio ed il faceto ci mostreranno le loro diverse personalità.

Martedì alle 20 al Sangiò magna e bè ed al TreBien Capanno Urbano appuntamento con ’Il sapore della seduzione’, cena con menù afrodisiaco a scelta carne o pesce: in sala a condurre la serata Luce Caponegro e Alessandro Brio Braschi.