Il sassofonista Rosario Giuliani al Jam Session

Il quartetto con guest star Rosario Giuliani, si esibirà dal vivo stasera alle 21.15 al Jam Session di Cesenatico, per un appuntamento della rassegna Jazz Club 2024. Rosario Giuliani al sassofono per l’occasione sarà accompagnato da Alfonso Santimone al piano, Stefano Senni al contrabbasso e Chicco Capiozzo alla batteria. È dunque l’occasione per vedere dal vivo artisti molto quotati nel panorama jazz internazionale. Rosario Giuliani è un sassofonista valido nel gruppo ma anche grande come solista, che in carriera ha suonato a fianco di grandi star e fra i colleghi italiani annovera collaborazioni con Enrico Rava, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso ed Enrico Pieranunzi. I migliori praticamente hanno suonato con lui e Giuliani vanta partecipazioni nei palchi dei più importanti jazz festival in giro per il mondo, incluso Parigi e Londra. Cinque anni fa è stato nominato anche "Ambasciatore dell’Umbria nel Mondo" durante l’edizione di Umbria Jazz dello stesso anno. Alfonso Santimone, piano e tastiere, è un arrangiatore e produttore, il quale scrive musica anche per opere teatrali, video e collabora da anni a progetti di musica sperimentale ed elettronica. Nella sua lunga carriera ha condiviso il palco e gli studi di registrazione, tra gli altri, con Robert Wyatt, Giulio Capiozzo, Bruce Forman, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto e Marco Tamburini. Christian Chicco Capiozzo è un batterista di grande talento, il quale ha bisogno di poche presentazioni, essendo il figlio d’arte del mitico Giulio Capiozzo fondatore degli Area, e recentemente si è imposto sui palcoscenici di profilo internazionale assieme a Jimmy Owens, Enrico Rava, Tony Scott, Mario Biondi e tanti altri. Tra le piazze più importanti dove si è esibito ci sono il Blue Note di New York, il Ronnie Scott’s di Londra e Umbria Jazz. Stefano Senni è invece un contrabbassista di grande spessore, che ha anch’egli una carriera notevole. Per il con certo di mercoledì sera è consigliata la prenotazione del tavolo al 334 1541727 o allo 0547 404144, oppure direttamente al Jam Session, al numero 68 di viale Trento di fronte ai Giardini al Mare. La rassegna Jazz Club 2024 il 17 aprile con un altro quartetto formato dalla cantante Lisa Manara, Federico Squassabia alle tastiere, Aldo Betto alla chitarra e Paolo Rubboli alla batteria.

Giacomo Mascellani