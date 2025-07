Il Savignano Wine raddoppia

Venerdì e sabato tornerà Savignano Wine, un viaggio nella magia del gusto che cresce, si rinnova e raddoppia. Il centro storico ospiterà una vera e propria festa dedicata a vini, spirits e atmosfere romagnole. Dopo il grande successo della scorsa edizione, Savignano Wine si espande su due giornate e conferma la collaborazione con Ais, Associazione Italiana Sommelier Romagna, che nel 2025 accompagnerà le degustazioni guidate, arricchendo l’esperienza del pubblico con contenuti tecnici e culturali.

Oltre ai vini, quest’anno i riflettori saranno puntati anche sugli spirits artigianali romagnoli, presenti in diverse postazioni dedicate lungo il percorso enogastronomico articolato tra circa 40 tra cantine selezionate e produttori di distillati. All’offerta di beverage si unisce una proposta di street food di qualità per condividere con il pubblico del Savignano Wine il meglio della Romagna.

Venerdì il percorso di degustazione tra le vie del centro storico inizierà dalle 18.30, alle 19 è prevista l’apertura degli stand gastronomici contestualmente all’avvio degli spettacoli itineranti. Sabato alle 18.30 da piazza Borghesi partirà il Wine Trail per unire il piacere del movimento alla magia del vino. I partecipanti potranno scegliere tra la camminata di gruppo, 8 chilometri, e la corsa di 15 chilometri non competitiva. Entrambi i percorsi attraverseranno vigneti, strade di campagna e la suggestiva corte del Castello di Ribano, con una sosta speciale a metà strada. Al ritorno in piazza sarà pronta una degustazione gratuita al Savignano Wine Festival. Iscrizioni sul sito www.savignanowine.it.

Dalle 19 è prevista l’apertura degli stand gastronomici e l’avvio degli spettacoli itineranti nel centro storico con i Pasquaroli "Sgumbje ad Lunzen". Alle 23 in piazza Borghesi, si svolgeranno le premiazioni Ais per il miglior Sangiovese, la miglior Albana e la miglior Rebola. In programma per entrambe le serate musica e spettacoli dal vivo. Nel dettaglio venerdì in piazza Borghesi, la musica dal vivo sarà protagonista con, alle 22, il concerto tributo ai Queen con i Queen Vision. Sabato alle 21 lo spazio sarà per la tradizione con lo spettacolare show delle Sirene Danzanti. L’ingresso è gratuito. Per partecipare alle degustazioni è possibile acquistare il calice ufficiale e i gettoni. Informazioni, ticket e saltafila sono già disponibili sul sito www.savignanowine.it.

L’organizzazione del Savignano Wine è a cura di Rubicone Eventi, associazione di giovani savignanesi che ha ridato nuova vita a due appuntamenti simbolo quali il Savignano Wine e il leggendario Palatombolone. Savignano Wine gode del patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone e grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Nicola Dellapasqua e dalla vicesindaca Stefania Morara.