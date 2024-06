Il ’Savio’ accende le luci. Si parte stasera. Esperanza prenota il premio ’Bronchi’

Le nuovissime luci dell’Ippodromo Savio si accenderanno per la prima volta questa sera per illuminare l’impianto cesenate rinnovato, in occasione della serata di apertura della stagione di trotto estivo romagnolo targata 2024.

Il sipario si alzerà alle 20.50 per presentare otto sfide che avranno il loro clou in uno degli appuntamenti simbolo della stagione di corse cesenate, il premio ’Bronchi Combustibili’ che sarà in programma come sesto appuntamento della serata (via della corsa alle 23) e con in palio un montepremi di 8.800 euro.

La sfida vedrà protagonisti i cavalli di quattro anni, con sei pretendenti che si daranno battaglia sulla distanza del doppio chilometro.

Riguardo al pronostico, Esperanza Ssg, fresca di ritorno sulle piste italiane dopo una parentesi svedese, pare la favorita del lotto. Per l’occasione sarà condotta da Antonio di Nardo, che dovrà comunque vedersela con le ambiazioni di Eco Gual (Roberto Vecchione alle redini) e con l’altalenante, ma certamente ’dotato’ Eugenio Rl, che vedrà in sediolo Vincenzo Piuscuoglio Dell’Annunziata. Merita infine attenzione anche Excelsior, affidato a Lorenzo Baldi.

Ad aprire la serata alle 20.50 sarà invece una sfida riservata ai cavalli del 2021 che hanno nel mirino la prima vittoria in carriera. Ci proveranno in 12: tra loro spiccano Foxy Ledy Bass, presentata da Manuel e Giuseppe Pistone, Fujiko Font nuova allieva di Alessandro Gocciadoro guidata da Maurizio Cheli, Fidel Truppo e Formentera Grif, proposte rispettivamente targate Greppi e Lovera.

I cavalli di tre anni saranno protagonisti anche della seconda corsa, con la distanza del doppio chilometro che metterà alla prova le qualità in pista. Sono molti i candidati al successo, con il pronostico in bilico tra la forma di Finalmente Dl e la qualità di Figlio dei Venti e Flor de Canela.

Gran folla per la sfida intergenerazionale tra soggetti di 5 e 6 anni in programma alla terza corsa, che vedrà la partecipazione di ben 15 concorrenti divisi in tre file e impegnati sui due giri di pista. Diwy Jo arriva direttamente da Cesenatico e si colloca in cima ai pronostici, davanti a Dobar D’aghi e Cefalo Jet.

Alla quarta sarà invece il momento dei gentlemen, con Matteo Zaccherini, anche quest’anno indiscusso leader della categoria, prima scelta di un plebiscitario pronostico grazie alla qualità del suo Creso Risaia Trgf, al quale tenteranno un difficile sgambetto le coppie Dorotea Trio/Massimiliano Michelotto e America di Risaia/Francesca Consoli.

Cavalli di pregio alla quinta, sui quali incombe però la presenza dello svedese King Knas della scuderia Gocciadoro e affidato alla guida di Maurizio Cheli.

A lui spetterà il compito di respingere i probabili attacchi di Demone Dei Venti, con Antonio di Nardo e Doge Ferm affidato a Roberto Vecchione.

Lo stesso Vecchione sarà sotto i riflettori anche alla settima corsa, quando alle redini di Barbabietolo Pel si contenderà la vittoria con Alessandro Bar, guidato dalla promettente Giusy Savarese.

La serata si chiuderà con un’ennesima chanche per Roberto Vecchione, questa volta in sulki a Etienne Gifar, favorito su Elodie Wf, progredita carta di Giorgio Cassani ed Eva Trio, affidata a Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata.