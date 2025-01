Il Savio protagonista di ’Alpe Appennina’

E’ fresco di stampa il settimo fascicolo della rivista ’Alpe Appennina-Storia e Storie fra Romagna e Toscana’, confezionato con 178 pagine (Raffaele Monti editore-Cesena), suddivise tra rigorose ricerche di studiosi di storia locale, con Alessio Boattini, Giuliano Marcuccini, Angelo Rossi in redazione, certosini ricercatori della e sulla cultura della Romagna toscana. Un altro corposo fascicolo, corredato anche questa volta da più foto dello straordinario archivio di Stefano Valbruzzi, che si sviluppa in sei titoli che focalizzano antiche storie anche sul territorio di Bagno di Romagna, che affonda le sue radici almeno nell’età del bronzo. Territorio assurto a comunità importante già dall’antichità, per terme e nodo viario strategico.

Venendo, in sintesi, all’indice della rivista (vi è anche l’edizione online), le prime pagine sono incentrate su "Intorno alla ’diruta badia’ di Santa Maria in Trivio di Montecoronaro" di Verghereto, una approfondita ricerca realizzata da Giuliano Marcuccini, già "storico" bibliotecario del Comune di Bagno. Le pagine successive propongono la parte seconda su "La Val di Bagno fra Tre e Quattrocento. Insediamenti, società, economia" di Alessio Boattini. Si va poi da Bagno alla vicina San Piero con la ricerca storica di Silvano Fabiani su "Echi della guerra di Castro (1643-1648): San Piero in Bagno". Altre pagine sviluppano ricerche su "La guardia civica della Romagna Toscana a Curtatone" di Alessandro Minardi, e su "Le maestre e la montagna" di Francesco Ciotti. Segnalibro finale, poi, per pagine (e foto) su "Al Chiardovo nel tempo. Una passeggiata lungo il Novecento", uscite dalla fluida penna di Angelo Rossi.

Gilberto Mosconi