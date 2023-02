Il seduttore smascherò il baro L’exploit di Casanova a Cesena

di Gabriele Papi

Giacomo Casanova non fu soltanto un seduttore, sparviero di cuori di donna (oltre a essere cosmopolita, avventuriero, agente segreto sotto mentite spoglie, eccetera) fu anche un giocatore professionista: nella sua Venezia si giocava a rotta di collo. Fu specialista nei principali giochi d’azzardo del suo tempo, ovvero il tric trac (gioco con i dadi già caro a Machiavelli), ombre (gioco di carte a tre, uno contro due), biribissi (lotteria antenata del ‘gratta e vinci’), faraone (gioco con carte francesi, da quattro a dieci e più giocatori, ognuno gioca da solo contro chi tiene il banco) citati ripetutamente nella sua chilometrica ‘Storia della mia vita’: volendo, la nostra Biblioteca ne ha buone edizioni integrali che chiedono lettura paziente. State a sentire cosa accadde proprio a Cesena, nella sala da gioco del Palazzo Spada che era dove oggi c’è il Teatro Bonci. Estate del 1749. Il giovane Giacomo Casanova giunge in città per uno dei suoi mirabolanti blitz truffaldini: si spaccia mago per cercare un presunto tesoro sepolto fuori Cesena. Giacomo viaggia sotto il nome della madre, Farussi, bella attrice: era fuggito da Venezia dopo averne combinate di tutti i colori. Aveva poco più di vent’anni, ma era già un incantatore di serpenti: per lui la vita è un ‘grand jeu’, un grande gioco (Casanova scrive in francese, la lingua internazionale del Settecento).

Al tavolo del faraone di Palazzo Spada chi incontra dunque lo smaliziato Casanova? Un ‘sedicente conte Cini’, baro itinerante: "a vedermi, impallidì", scrive Casanova che non fa una piega e gioca insieme a una dama cesenate. Perde, ma è tranquillo, sa che il baro lo cercherà, come infatti capita, all’Albergo della Posta (dov’era il ‘Leon D’oro’, in piazza). Finisce che il sedicente conte lo rimborsa dei cento zecchini spillati a lui e alla dama, ma il baro rilancia e propone a Giacomo di raddoppiare il banco, quella sera, e di dividere le vincite. Quella volta Casanova rifiuta ridendo: ha ben altro per le mani. Casanova dimostrerà la sua competenza nella capacità di seduzione del gioco d’azzardo dando vita a Parigi alcuni anni dopo, nel 1758, a una grande lotteria, con tanto di licenza reale, che sedusse i parigini.

Spaccone com’è Casanova nelle sue Memorie si attribuisce la paternità dell’idea che, invece, sviluppò in società con altri due italiani, i fratelli Calzabigi, gli ideatori. Era simile al lotto: estrazione di cinque numeri su novanta. Si poteva puntare su uno, due, tre numeri : con un numero si vinceva quindici volte la posta, con due numeri duecentosettanta volte, con tre cinquemiladuecento volte. Pagamenti entro ventiquattro ore per ingolosire i giocatori. Casanova, che era un P. R. (public relation) nato, soprattutto di se stesso, ebbe in gestione i botteghini, ghiotta partecipazione agli utili: ma conduceva un dispendioso treno vita e aveva le mani bucate.

Tornando al precedente blitz cesenate Giacomo ebbe modo di apprezzare il nostro sangiovese. Inoltre aveva sempre con sé una buona scorta di cacao, considerato allora il Viagra dei libertini: anche l’esuberante Casanova, talvolta fece cilecca tra le lenzuola…