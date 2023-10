Il segno di Zorro sul cartellone del Comunale

Il Teatro Comunale di Cesenatico nella stagione invernale propone una rassegna di musical per la direzione artistica di Ivan Boschi, che terminerà con il nuovo spettacolo della compagnia Ndo con l’anteprima 2024 proprio a Cesenatico. Stasera alle 21 la bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, ospiterà "Zorro, the musical", in replica il giorno successivo alle 16 e alle 21. Per l’occasione la compagnia Qaos di Forlì porterà un cast di quaranta artisti, i quali si esibiranno su canzoni vivaci e molto note, tratte dal repertorio dei The Gipsy Kings, fra cui "Bamboleo", "Djobi Djoba", "Baila Me" e altre hit. Lo spettacolo sarà caratterizzato da coreografie flamenche con nacchere, palmas e gonne vorticose; gli immancabili combattimenti con le spade, per due ore divertenti, tutte da gustare, con tratti a volte spavaldi ed esuberanti, ma con un pizzico di scene toccanti e commoventi. L’appuntamento successivo sarà il 10 marzo alle 16, quando sarà la volta dela rappresentazione "La Famiglia Addams", a cura della compagnia della Corona e del teatro Fanin. È un grande classico che farà divertire grandi e piccini, per un appuntamento che si annuncia da morire dal ridere. L’intreccio ha al centro le vicissitudini tra la giovane Mercoledì innamorata di Lucas, un ragazzo "normale", appartenente ad una normale famiglia americana. I due vogliono sposarsi, ma confidarlo a sua madre può risultare un problema per Mercoledì e la complicità con il padre li condurrà a mantenere lo scomodo segreto. La compagnia Ndo chiuderà questo piccolo ciclo di spettacoli con il nuovo lavoro curato e diretto da Ivan Boschi, il 6, il 7, il 9 e il 10 aprile. Si chiamerà "Welcome to the greatest show" e sarà un grande evento. È lo stesso Boschi a dare alcune anticipazioni: "Per questo musical ho preso spunto - dal "The greatest showman", per creare qualcosa di originale e realistico, aggiungendo personaggi e brani nuovi che saranno suonati dal vivo. Toccheremo il tema della diversità e dell’inclusione, un argomento oggi di grande attualità. Grazie all’Amministrazione siamo riusciti a conservare e arricchire una fetta di cartellone dedicata ai musical. Cerchiamo di dare un tocco di classe alla rassegna scegliendo compagnie e musical di alto livello come "La Famiglia Addams". È uno spettacolo fatto benissimo e li ho voluti in rassegna. Poi abbiamo confermato la Qaos perché conosciamo la qualità che portano sui palchi. Posso dire che saranno tre spettacoli imperdibili". In ‘Welcome to the greatest show’ Ivan Boschi ha riscritto la vita di un famoso impresario circense affascinato dalla magia, che ha un sogno ed è sicuro di realizzarlo, credendo nelle proprie capacità e nel proprio talento.

Giacomo Mascellani