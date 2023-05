Il segretario dimissionario del Pd: "Nessun invito a disertare le urne"

Non sarà mica che alla comunali di Sarsina del 14 e 15 maggio il centrosinistra e il Pd, che hanno rinunciato a presentare la lista, preferiscano il commissario, se i votanti saranno inferiori al 40%, piuttosto che Enrico Cangini a capo della lista ’Sarsina Nostra’ appoggiata dal centrodestra rieletto sindaco? Se ne parla molto a Sarsina ed è normale a ridosso del voto: la politica è anche tattica e tornaconto personale in tutti gli schieramenti. Giovanni Sampaoli (nella foto), 73 anni, è stato segretario Pci, Pds, Ds e dal 2009 del Pd, annoso dimissionario non sostituito.

Sampaoli, perchè dimissionario?

"Dopo aver dato tanto alla poltica mi sono dedicato all’associazionismo".

Il Pd sta dando l’indicazione di non andare al voto?

"Non ho cariche per fare dichiarazioni, come aderente le dico certamente no".

A lei è stato chiesto come comportarsi al voto?

"Da qualcuno sì, e non ho consigliato di non andare alle urne".

Meglio l’antagonista ricandidato sindaco Cangini o il commissario?

"Il commissariamento è la peggiore tra le eventualità".

Lei andrà al voto?

"Penso di non andare alle urne".

Per quale ragione, se vuole dirlo?

"Una ragione di carattere assolutamente personale che preferisco non condividere per ragioni di privatezza. Si tratta di una decisione che riguarda me, non l’ossequio a una linea che non esiste".

Sampaoli, c’è la possibilità che a Sarsina scatti il commissariamento?

"No, i timori che aleggiano mi paiono infondati".

Dunque Cangini batterà l’unico antagonista in campo, l’incubo del quorum al 40%?

"Con una gamba sola".

Gufa?

"Ragiono".

Andrea Alessandrini