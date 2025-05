"Il segreto è una famiglia unita"

Gaspare Angileri è sposato da 30 anni e fidanzato da 35 anni. "Il segreto per un matrimonio duraturo è capirsi a vicenda e sostenersi. Quando c’è un problema bisogna affrontarlo da persone mature, parlarsi e guardarsi negli occhi. Oggi le coppie ai primi litigi cercano di fuggire e non affrontano le responsabilità. Non c’è più lo spirito di sopportazione di un tempo. Il segreto per una coppia duratura è rimanere attaccati alla famiglia e ai figli e questo attaccamento unisce la coppia. Oggi è anche difficile per le coppie che si vogliono sposare perchè lo Stato non tutela i giovani e non garantisce stipendi adeguati, per cui è anche difficile mettere da parte i soldi per sposarsi"