Il senso di vuoto e inferiorità esistenziale: quasi il 40% dei ragazzi soffre di ansia

"Quale sofferenza vedo nei miei simili e nella Terra. Voglio essere una piccola parte della forza che cambia tutto ciò". Questa citazione dello psicologo statunitense Ram Dass coglie appieno la crisi che pervade la modernità: un senso di vuoto e inferiorità esistenziale. Non è un caso che oltre il 39% dei giovani italiani tra i 10 e 19 anni soffra di ansia o depressione. La serietà di tale condizione è stata riconosciuta in tutta la sua gravità soltanto recentemente (si parla in fondo di una patologia identificata come tale solamente da pochi decenni). Il bisogno dell’approvazione altrui e la paura dell’abbandono e del fallimento sono terreno fertile su cui attecchisce il senso di smarrimento. In tale condizione di insicurezza si diventa facilmente vittima di stereotipi che individuano come unico risultato degno di nota il riconoscimento sociale. La costante insoddisfazione provata porta inevitabilmente a ragionamenti fallaci e si rischia - come Kostia - di individuare nel suicidio la soluzione ad ogni avversità. Urge incamminarsi su nuove strade.