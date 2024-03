Il sentiero degli Gnomi. Ecco la nuova gestione

Si sono conclusi i lavori della Commissione tecnica che ha valutato i tre progetti ricevuti per il bando di gestione del Sentiero degli Gnomi di Bagno di Romagna, la magica area verde per folletti del bosco, che si snoda nel Parco dell’Armina appena al di là del fiume Savio, all’altezza del centro storico del paese termale d’Alto Savio. Il progetto vincitore (per tre anni), selezionato dalla commissione è quello della Società Atlantide, presentato in collaborazione con l’associazione locale Esploramontagne.

"Questa è risultata la proposta più completa, dalla quale sono emerse importanti proposte inerenti manutenzione, promozione, implementazione di nuove attività per il sito turistico– dicono il sindaco di Bagno, Marco Baccini e l’assessore al Turismo, Francesco Ricci –. Di particolare rilevanza le proposte di collaborazione con gli attori del territorio, nonché il piano di sviluppo per il turismo scolastico. Siamo lieti di avere questo nuovo partner sul territorio, che negli anni ha dimostrato grande professionalità nella gestione di siti e servizi di rilevanza turistica in varie località dell’Appennino". "Già dal 2022 come amministrazione, in collaborazione con la gestione del tempo, abbiamo attivato un piano manutentivo straordinario e tutt’ora in corso, che da fine aprile sarà a disposizione della futura gestione – aggiungono –. Questo prevede un completo rifacimento di gran parte delle staccionate, della gradinata iniziale, nonché l’implementazione di nuovissime installazioni lungo il percorso. Oltre alle attività di regimentazione delle acque attuate fra 2021 e 2022".

"Il tutto per un investimento totale sul sito pari a oltre 45.000 euro – proseguono Baccini e Ricci – che si sommano al contributo annuale concesso dal bando investimenti".

"Auspichiamo un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura – concludono – che mira a valorizzare appieno, nel nostro territorio comunale, una delle realtà più importanti e caratteristiche della offerta turistica per famiglie. Cogliamo anche l’occasione per ringraziare le altre due imprese che hanno partecipato al bando di gara, per impegno, idee e tempo dedicato ad immaginare il futuro di questo sito turistico".

gi. mo.