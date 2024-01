Il Sentiero degli Gnomi. Nuova gestione al bando

Gli Gnomi vanno in gara. Il Comune di Bagno di Romagna ha pubblicato un bando per la ricerca di un nuovo operatore interessato alla gestione in concessione, per i prossimi tre anni, del Sentiero degli Gnomi, la suggestiva, magica passeggiata tra i folletti del bosco dell’Armina, nata all’inizio del 2000 e tra le più frequentate della Valle del Savio. Il periodo individuato per la nuova concessione decorre dal marzo 2024 con scadenza a marzo 2027, con eventuale proroga di due anni (fino a marzo 2029).

"Il bando è rivolto ad operatori economici, in forma singola o associata – dice il sindaco Marco Baccini –. I criteri di premialità si riferiscono in specie alla gestione dei servizi di custodia, sorveglianza, manutenzione ordinaria e pulizia del sentiero, al piano di conduzione, sviluppo e potenziamento del sentiero con nuove installazioni, experience, attività, eventi, rivolti a singoli utenti, famiglie ed al Piano di promozione e comunicazione del sentiero, coerente con lo sviluppo del Regno della Fantasia a Bagno di Romagna e il progetto di marketing territoriale".

"Il Comune – aggiunge – corrisponderà al concessionario un contributo economico annuale diretto, funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del servizio in concessione, posto a base di gara e soggetto a ribasso, dell’importo di 6.800 euro, oltre all’Iva, complessivamente stanziato per tutta la durata della concessione. Il termine per presentare domande di partecipazione scade venerdì 23 febbraio 2024".

gi. mo.