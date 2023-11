Il settembre caldo ’raddrizza’ la stagione

Come previsto dagli stessi operatori turistici, il mese di settembre è stato da record in riviera, con un più 8,5 delle presenze e un più 19,6 negli arrivi a livello regionale. Lo ha comunicato l’assessore al turismo dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini , il quale ritiene le performance della costa come il frutto di un sistema turistico che tiene ed è attrattivo, merito anche dei grandi eventi sportivi. Le temperature di settembre vicine ai 30 gradi hanno portato molti vacanzieri, inoltre una parte di coloro che non sono andati al mare nella seconda quindicina di maggio e ai primi di giugno, per i contraccolpi legati all’alluvione, hanno deciso di trascorrere delle piacevoli giornate di vacanza proprio in settembre. Dalle testimonianze raccolte fra albergatori ed operatori di spiaggia, è emerso anche il ritorno di famiglie e coppie che avevano già trascorso le vacanze in luglio e in agosto, per poi tornare in settembre. Occorre poi considerare il fatto che quest’anno, sempre a causa dell’alluvione, la Nove Colli si è disputata in settembre anziché in maggio. Nella costa di Forlì-Cesena, a Cesenatico le presenze in settembre sono state 374.149, con un più 10,9 per cento sull’anno scorso e un più 22,6 sul 2019. A Gatteo a Mare i pernottamenti sono stati invece 75.901 con un più 2,8 per cento sull’anno scorso e un più 26,6 sul 2019. A San Mauro Mare i dati sono stati meno performanti anche in virtù del fatto che molte strutture ricettive hanno chiuso la prima decade di settembre, quindi le presenze sono state 22.302, con un più 2,4 per cento sullo scorso anno, ma un segno meno in doppia cifra, 12 per cento, sul 2019. A Savignano Mare, la sorellina più piccola delle quattro località marine di Forlì-Cesena, le presenze in settembre sono state 24.907, con un più 17,5 per cento rispetto allo scorso anno e addirittura più 74,1 sul 2019. Se consideriamo tutti i primi nove mesi dell’anno, è chiaro che il finale di stagione ha "raddrizzato" una estate partita con il segno meno a causa dell’alluvione del 16 maggio, dei rincari della spesa e dell’aumento dei mutui, che hanno contratto molte famiglie. Dal 1° gennaio al 30 settembre a Cesenatico le presenze sono state 3 milioni, 310mila e 415, segnando un meno 1,9 per cento sullo scorso anno e appena un meno 0,2 sull’anno pre Covid. Sempre nei primi nove mesi dell’anno, a Gatteo a Mare i pernottamenti sono stati invece 677.433 con un meno 1,6 sullo scorso anno ma l’uno per cento in più rispetto al 2019. A San Mauro Mare si registrano 210.584 presenze, con un meno 7,3 per cento sullo scorso anno e meno 11,6 sul pre Covid. A Savignano Mare i pernottamenti sono stati 201.072, appena lo 0,3 in meno dell’anno scorso e il 12 per cento in più sul 2019. Giacomo Mascellani