Il settore giovanile segna una fila di successi. Le Under17 alle porte del campionato regionale

Se la prima squadra della Nuova Virtus Cesena impegnata nel campionato di serie B sta facendo i conti con grattacapi che avrebbe certamente preferito evitare, tra le fila del settore giovanile si respira invece un’aria ben diversa, caratterizzata dall’entusiasmo, dal talento e soprattutto dai risultati più che incoraggianti che stanno inanellando i gruppi del vivaio.

Tra tutti spiccano le ragazze dell’Under 17 ‘bianca’, che peraltro disputano un campionato nel quale quasi tutte le atlete sono più piccole di un anno rispetto alle avversarie che incontrano in campo. Il divario di età però a guardare i tabelloni segnapunti non si nota, visto che il gruppo, terminata con successo la prima fase, la prossima settimana inizierà il raggruppamento regionale insieme ad altre 11 compagini emiliano romagnole.

In palio c’è la qualificazione alla fase interzonale, porta d’accesso alle finali nazionali, che peraltro le cesenati avevano conquistato lo scorso anno.

Stesso cammino per il gruppo under 15, che ha chiuso la prima fase del torneo al secondo posto e ora si appresta ad accedere al tabellone regionale. Applausi pure per le under 14 che navigano nei primi posti della classifica e per l’altra squadra under 17, che si appresta a partecipare alla seconda fase del torneo di ambito regionale.