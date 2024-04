"Il Signore chiude delle porte e ne apre altre più adatte a noi". Suor Anastasia racconta la sua missione in Medio Oriente

Noi ragazzi della redazione giornalistica il 4 marzo scorso abbiamo incontrato Suor Anastasia Panzavolta, che ha vissuto molti anni in Medio Oriente. Nata a Cesenatico nel 1953, cresce in una famiglia benestante. Il suo nome di battesimo è Vera, nome di origine russa che significa fede. Dopo gli studi al liceo classico Vincenzo Monti di Cesena, si iscrive alla Facoltà di Psicologia di Padova, ma capisce subito che quella non è la sua strada e perciò decide di andare a studiare Filosofia a Bologna.

Anastasia ha capito che lo studio delle lingue, anche di quelle antiche come il latino e il greco, è molto importante per conoscere meglio la propria lingua e la propria cultura. A 20 anni fa il suo primo viaggio in Medio Oriente, a Gerusalemme, e rimane molto colpita, sia dalla cultura, sia dalla diversità delle religioni e anche dalle persone. Tornata in Italia, frequenta la parrocchia e aiuta le persone bisognose, fra cui una ragazza di nome Piera, malata di tumore, che ha anche diversi problemi in famiglia.

Nel mondo del volontariato incontra una donna, che aveva smesso gli studi dopo la quinta elementare, ma aveva acquisito un ruolo fondamentale nella sua famiglia, dato che era molto matura e si occupava delle faccende domestiche. Questo incontro la affascina e la provoca: "Che cosa faccio io qui?" - si chiede Suor Anastasia. Presto la risposta: intraprende il cammino religioso e a trent’anni diventa suora.

Nel 2012 viene inviata in Medio Oriente e decide di studiare l’ebraico antico, per leggere in modo più consapevole le Scritture. Vive in un monastero a Gerusalemme, insieme ad altre monache benedettine, fino al 2019. La sua giornata è centrata sulla preghiera, si sveglia molto presto la mattina per pregare e recitare l’Angelus insieme alle sue consorelle. Questa esperienza l’ha segnata a vita e sarà per lei un segno indelebile di bellezza. Sarà per sempre grata per averla vissuta e ringrazierà per sempre Dio per averle offerto questa lezione di vita.

Eva De Bartolomeo (3ªA), Camilla Fabbri e Marta Lo Monte (3ªB) della scuola media Sacro Cuore