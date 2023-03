Il silenzio assordante dei concerti

Filippo Graziosi

I nomi erano di quelli grossi. Maneskin, Martin Garrix e anche il leggendario chitarrista Carlos Santana. Lo scorso autunno erano tutti in predicato di arrivare a Cesena per tenere il loro concerto al ‘Manuzzi’. Cosa sia successo durante il lungo inverno non si sa. L’unica cosa certa è che non ci sarà nessun concerto. I loro e nemmeno quelli di altri artisti. Il silenzio musicale dentro allo stadio insomma va avanti. L’ultima nota risale al 2016 con Rockin’ 1000, poi solo i cori dei tifosi. Intanto a 30 chilometri da qui il cartellone dei prossimi mesi mette in fila Vasco Rossi (biglietti bruciati in 10 minuti) e Skunk Anansie. E noi? Per dirla con il Komandante, "siamo soli".