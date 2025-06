Il sindacato Siulp ha ricordato il sovrintendente Pierluigi Giovagnoli

Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Forlì Cesena, nei giorni in cui è ricorso il 22° anniversario dalla sua tragica scomparsa, ha ricordato il compianto Pierluigi Giovagnoli, Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Forlì (e sindacalista del Siulp Forlivese) avvenuta il 24 maggio 2003, nel corso di un servizio di scorta ad una gara ciclistica vicino a Imola: un dramma che ha colpito tutti coloro che hanno conosciuto ed apprezzato Pierluigi. Uno sciagurato a bordo di un furgone, dopo essere stato fermato dalla moto della Polizia che precedeva l’evento, ripartì improvvisamente in contromano, andando ad impattare frontalmente con la seconda moto di scorta che nel frattempo era sopraggiunta. Uno schianto terribile che non lasciò scampo e speranze a Pierluigi. All’autista del furgone venne accertato un tasso alcolemico di gran lunga superiore al massimo consentito. Il Siulp Forlì Cesena, con gli amici e colleghi di tutte le Forze di Polizia ha quindi commemorato il compianto Pierluigi, attraverso il motoraduno ‘Memorial Giovagnoli’ a Forlì. In tanti si sono ritrovati in Piazzale Giovagnoli (a lui intitolato dall’Amministrazione Comunale forlivese), consegnando un mazzo di fiori ai familiari. Alla celebrazione era presente anche il Questore della provincia Forlì Cesena e una rappresentanza della Polizia Stradale di Forlì.