Il sindaco dà il benvenuto al colonnello Sighinolfi

Il sindaco Matteo Gozzoli ha incontrato in municipio il colonnello Samuele Sighinolfi, nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Forlì-Cesena, accompagnato dal capitano Flavio Annunziata, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cesenatico. Originario di Luzzara in provincia di Reggio Emilia, Sighinolfi in precedenza aveva lavorato in Liguria, Aosta, Matera e Vibo Valentia. Sighinolfi ha 47 anni ed è al primo incarico nella sua regione d’origine.

Il sindaco Gozzoli a margine dell’incontro ha ribadito l’importanza della collaborazione tra l’Amministrazione locale e le forze dell’ordine: "Ho apprezzato la visita del nuovo comandante con cui sono certo instaureremo subito un rapporto proficuo per il bene della città. È un ottimo segnale, in questi anni mi sono reso conto sempre di più di quanto sia importante la sinergia tra noi amministratori e coloro che devono garantire la sicurezza sul territorio. La nostra è una città che ha due anime, una invernale spesso più calma e una estiva in cui le presenze aumentano in maniera esponenziale. All’inizio di febbraio ho inviato una lettera al Prefetto per sensibilizzarlo sul tema dei rinforzi e del Posto estivo. Come Comune siamo a disposizione a sostenere le spese di vitto e alloggio per i carabinieri di rinforzo ed auspichiamo che il dialogo parta al più presto perché già da maggio la stagione entrerà nel vivo".

g.m.