Il sindaco difende i conti "Il Comune ha prodotto la ricognizione dei danni, non ha chiesto rimborsi"

di Andrea Alessandrini

"Non riesco proprio a comprendere le valutazioni dell’onorevole Buonguerrieri sulla nostra ricognizione dei danni subiti dal comune di Cesena in seguito all’alluvione e le trovo assolutamente non pertinenti. Mi paiono solo una serie di illazioni a cui francamente non varrebbe neppure la pena rispondere".

Lo afferma il sindaco di Cesena Enzo Lattuca (nella foto), dopo che la parlamentare di Fratelli di Italia ha fatto le pulci al conteggio del Comune che ammonta A 58 milioni contestando l’inserimento di vari interventi richiesti.

L’onorevole Buonguerrieri sostiene che l’amministrazione comunale ha riportato una lunga lista di interventi tra i quali alcuni il cui riferimento all’evento alluvionale appare come minimo forzato. Che cosa replica, sindaco Lattuca?

"Come è stata ampiamente illustrato, la ricognizione dei danni causati dall’alluvione e dalle frane trasmessa ai consiglieri comunali e ai giornalisti che l’hanno richiesta è stata effettuata dagli uffici tecnici del Comune sulla base di quanto richiesto dalla Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Nulla di meno e nulla di più. Si tratta, lo ribadisco, di una ricognizione di danni che rispetta pienamente ciò che ci è stato richiesto di trasmettere".

L’onorevole Buonguerrieri riporta una serie di esempi concreti, come i soldi richiesti per sanare Biblioteca Malatestiana, palazzo comunale e palazzo Guidi che non risulterebbero alluvionati e la messa in sicurezza del tombinatura del torrente Cesuola per i quali vengono richiesti 15 milioni di euro.

"Il punto è che la nostra è una ricognizione tecnica, senza alcuna interferenza di carattere politico, trasmessa per stimare l’entità del danno e non per accedere ai finanziamenti. Finanziamenti, lo devo ricordare, che al momento non ci sono. L’elenco è stato redatto dai nostri tecnici e vorrei rivolgere a loro e a tutti i dipendenti del comune di Cesena il nostro ringraziamento per il lavoro incredibile svolto senza sosta in questo contesto emergenziale".

La parlamentare vi accusa di avere inserito nella partita immobili che non sarebbero stati danneggiati dall’alluvione, fra cui ex scuole come quelle di Bagnile e Diegaro.

"Gli edifici delle ex scuole sono stati destinati ad altri usi e servizi per la collettività e farebbe bene l’onorevole Buonguerrieri a recarsi sul posto, dove non credo sia mai stata, a verificare i danni che hanno subito. In ogni caso a me e all’amministrazione comunale non interessa rispondere alle illazioni di chi non è mai stato chiamato ad amministrare nemmeno un condominio e si sta mettendo in luce nell’alimentare ad arte polemiche politiche agendo in modo tale da confondere il proprio partito con le istituzioni dello Stato. Aggiungo che di parole ne abbiamo ascoltate tante, ora aspettiamo solo i fatti per sostenere chi ha subito i danni dell’alluvione".

Sindaco Lattuca, quindi conferma il conto? La stima dei danni in città per edifici pubblici, strade e argini ammonta a 58 milioni.

"Questo è il risultato della ricognizione sui danni effettuata dai tecnici comunali, con la fetta maggiore di oltre 45 milioni per il rifacimento delle strade, mentre la parte rimanente per ripristinare la piena funzionalità degli edifici pubblici. L’entità complessiva dei danni, come ho già detto è paragonabile a quella di un terremoto, ma con una differenza: la superficie di territorio colpita è di molto maggiore".