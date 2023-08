Il sindaco difende la scelta "Azzerati gli incidenti"

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli commenta così i dati forniti dall’apparecchio autovelox installato a fine maggio: "A due e mesi e mezzo dall’installazione del nuovo autovelox sulla Statale Adriatica, iniziamo ad avere i primi numeri. Registriamo una media giornaliera che, considerato il flusso di traffico in quel tratto di Statale, non é da capogiro come qualcuno invece aveva previsto". Nei commenti e nelle proteste di chi ha avuto la sgradita sorpresa della multa recapitata tramite posta, spesso si prende di mira il Comune e il sindaco, tuttavia in una strada di proprietà dello Stato, non sono gli enti locali ad avere le competenze, ma appunto lo Stato, sul territorio rappresentato dal Prefetto, e altre istituzioni, come lo stesso Gozzoli precisa: "Ci tengo a ribadire ancora una volta come la posizione del nuovo velox, oltre a non essere competenza del Comune di Cesenatico, è definita dalle norme del Codice della strada. Il tratto individuato come critico, a causa dei numerosi incidenti degli anni scorsi, alcuni dei quali purtroppo anche mortali, è quello compreso tra i due cavalcavia: da una parte quello che supera la via Cesenatico all’altezza del centro città e dall’altra il cavalcavia più a nord, a Ponente. Per legge il velox andava istituito almeno un chilometro prima dell’intersezione stradale data dal cavalcavia di Ponente, motivo per cui non poteva essere installato di fronte ai centri commerciali presenti nel tratto di Statale in questione o in un’altra posizione. L’attuale collocazione – specifica Gozzoli – deriva dal combinato disposto tra il Codice della strada e l’autorizzazione del Prefetto, che indicava un tratto preciso di strada presso cui lo strumento poteva essere correttamente posizionato".

Riguardo alle polemiche sulla collocazione, Gozzoli risponde così: "Le polemiche in parte ce le aspettavamo, in quanto sono scoppiate ovunque si è installato un autovelox e gli automobilisti hanno preso le multe. Tuttavia, va detto che in questi mesi nel tratto interessato gli incidenti si sono azzerati. Fa eccezione un solo incidente avvenuto pochi giorni dopo l’installazione, ma è accaduto nel tratto che precede l’autovelox e per fattori che nulla hanno a che fare con la presenza del nuovo strumento di rilevazione della velocità".

Sul limite dei 50 orari il sindaco di Cesenatico fa altre precisazioni, alla luce anche del fatto che molte persone chiedevano di alzare tale limite ai 70 chilometri orari: "Ricordo che nel tratto di strada interessato, il limite dei 50 chilometri orari è presente da decenni e che, trattandosi di un cavalcavia, è un limite che non può essere modificato. Ricordo inoltre molto bene le tragedie e gli incidenti che dal 2016 si sono susseguiti in quel tratto di Statale e noi amministratori ci eravamo presi l’impegno di mettere in atto le misure possibili per rendere più sicuro quel tratto di strada Statale. Questo è allo stato attuale è l’unico strumento che ci consente di far rispettare i limiti di velocità in un tratto pericoloso".

