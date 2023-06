Il sindaco e il presidente Mengaccini in missione ad Arcore per portare Silvio al Plautus Festival

Silvio Berlusconi in gioventù frequentava corsi di filodrammatica alla Scala, studiando e recitando Plauto. Lo confidò nel maggio 2016 al sindaco di Sarsina, Luigino Mengaccini, che si era recato ad Arcore a Villa San Martino accompagnato dal coordinatore regionale Emilia Romagna di Forza Italia onorevole Massimo Palmizio e dalla vice Anna Borsarelli. Il motivo della visita riguardava l’invito ufficiale al presidente Berlusconi, all’inaugurazione del "Plautus Festival" 2016 a Sarsina. Disse Mengaccini (che poi morì improvvisamente nell’ottobre 2017) che era " stata un’ora di colloquio molto cordiale quella con il presidente Silvio Berlusconi; più che cordiale direi – aggiungeva il primo cittadino della città plautina - abbiamo discusso di politica nazionale e locale esponendo pregi e problemi del Comune di Sarsina e, soprattutto, annunciargli l’invito al "Plautus Festival". Berlusconi si mostrò interessato e chiese una serie di date possibili per confermare o meno la sua presenza. Il suo interesse muoveva dal fatto che Berlusconi conosceva fin dai tempi giovanili Tito Maccio Plauto, grande commediografo latino nato a Sarsina nel 250 a.C., e le sue opere teatrali. Peraltro – sempre a detta del sindaco Mengaccini – il presidente Berlusconi era ben informato su Sarsina e della sua millenaria storia culturale e religiosa, mostrandosi addirittura entusiasta al progetto di acquisto da parte dell’amministrazione comunale della casa di Plauto e di dare massima espressione alla cultura plautina. L’invito speciale a Silvio Berlusconi all’edizione 2016 del "Plautus" era legato al contesto delle celebrazioni dei 2200 anni della morte di Plauto, arricchita, peraltro, con la la presentazione della "moneta di Plauto", di 2 euro. A margine dell’incontro fra Mengaccini e Berlusconi non sono mancate alcune considerazioni sulla squadra del cuore di entrambi, il Milan, dato che Mengaccini era notoriamente tifoso milanista ed ha omaggiato il Presidente dei cordoncini di San Vicinio con colori rigorosamente in rosso e nero. però alla fine, la sua presenza a quel "Plautus Festival" speciale, non si concretizzò.

Edoardo Turci