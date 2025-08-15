Il sindaco Enzo Lattuca: "Capitale della cultura, abbiamo i titoli per vincere e arriva un festival mai visto"

Sindaco Enzo Lattuca, Forlì-Cesena capitale della cultura. A che punto siamo? "Candidatura incanalata con coinvolgimento della realtà cittadina. A settembre verrà presentato il dossier al Ministero".

Con Forlì lavora bene? "C’è collaborazione"

Quando si saprà quale città è stata scelta? "A marzo 2026. Se saremo noi inizierà l’opera di costruzione del progetto coinvolgendo città e territorio. Avremo due anni di tempo".

A proposito di cultura. La prima edizione del Festival Agorà a ottobre costerà 450mila euro, impegno senza precedenti per un evento culturale. "Sì. non ci sono precedenti. Collaboreranno tanti sponsor insieme a Comune e Regione. Tre giorni con una trentina di eventi, impreziositi dal patrocinio della Commissione europea. La conferenza inaugurale sarà del professor Alessandro Barbero, con Anna Foa, vincitrice del premio Strega con ’Il suicidio di Israele’ entreremo nella drammatica attualità".

È la risposta al Festival Malatestiano della Libertà promosso da associazioni culturali di centrodestra? "No, è la risposta al bisogno di eventi culturali in città. Non bastano sagre e buona gastronomia, pur essendo una forma di cultura popolare".

Quartiere Novello, che disastro. "Ci sono problemi. La diatriba è tra il fondo immobiliare e la ditta appaltatrice e due pronunciamenti giudiziari sono stati favorevoli al fondo. Il punto che interessa la città è che a inizio 2026 ripartiremo con il cantiere ".

Ma con gli alloggi ridotti. "Dovranno essere diminuitii gli appartamenti, i costi di costruzione sono lievitati. C’è però una questione inaccettabile".

Quale? "Mentre lo Stato incentiva fiscalmente le ristrutturazioni delle seconde, terze e quarte case con le detrazioni, lo stesso non avviene per gli alloggi costruiti per l’affitto".

Pnrr, è tempo di ricadute dei cantieri che si avviano alla conclusione. Il 30 giugno 2026 scadranno i tempi. "Premetto che quella del Pnrr è stata un’esperienza importante per il Comune, fin dall’elaborazione dei progetti. Nei lavori sono state coinvolte anche le aziende del territorio. A settembre avremo l’inaugurazione di tre asili: Osservanza, San Vittore e Villa Chiaviche a cui seguiranno molte altre inaugurazioni i mesi successivi".

La ricostruzione post-alluvione come procede? "Siamo a buon punto, ma non abbiamo terminato l’opera. Vogliamo entrare nel vivo non appena saranno operativi i piani per la riduzione del rischio che hanno sostituito i piani speciali con gli interventi sul fiume, ma non solo, aumentano la sicurezza territoriale e non si limitano a ricostruire ciò che è stato danneggiato"

Alla stazione ennesimo atto di violenza. Chi arriva di sera in treno ha paura. Come risponde la giunta? "Con il più grande investimento urbano degli ultimi dieci anni, che ha già preso corpo con la nuova autostazione e deve proseguire. Nel 2026 avremo la rigenerazione dell’ex area dei bus. Dare decoro alla città combatte il degrado ".

Prima la sicurezza poi la bellezza. "Stiamo lavorando e confrontandoci con le forze dell’ordine per studiare le soluzioni migliori sulla sicurezza urbana. Incontreremo il ministro Piantedosi sulla centrale operativa del Commissariato da salvaguardare e impedire che venga chiusa. Un’altra questione riguarda la reintroduzione della Polfer".

Di cui dispone il comune di Forlì. "Senza per questo essere immune da vandalismi e crimini nell’area ferroviaria".

Ma se saltasse la centrale operativa del Commissariato non sarebbe un smacco per Cesena co-capoluogo? "Se mai quello fosse lo scenario, e spero che venga scongiurato, tutti i cittadini avrebbero un’altra percezione: che il Governo ha voltato le spalle a Cesena perché la considera una città a perdere".

Che cosa intende con città a perdere? "Una città nella quale non governa il centrodestra e dunque non è previsto intervenire per salvaguardare la sicurezza dei suoi cittadini".

Sindaco, ha conosciuto il vescovo Caiazzo? "Sì e mi ha fatto un’ottima impressione. Ha conversato con gli assessori e con me e abbiamo riscontrato molti punti di incontro: l’impegno comune contro la povertà, le opere per i bisognosi, le azioni sull’emergenza casa".

Sulle Cucine popolari Fratelli d’Italia va avanti e ha presentato interrogazioni e interpellanza. Come replica? "Sul valore dell’operato delle Cucine popolari mi sono espresso. Quanto alle interrogazioni risponderemo come sempre. Siamo subissati"

Di interrogazioni? "Esattamente. Ne abbiamo ricevute oltre duecento in 380 giorni della nuova legislatura. Ciò ci consente di essere massimamente trasparenti".

Sindaco, come trascorrerà il giorno di Ferragosto? "Corsetta prima delle sette in collina transitando rigorosamente dall’abbazia del Monte e poi mi aspetta una giornata in campagna con gli amici".