Il sindaco gioca coi bimbi al nido di Macerone

Sindaco Lattuca in visita ai 15 bambini che frequentano la nuova sezione nido aperta a Macerone nel mese di gennaio, sezione aggregata alla scuola d’infanzia comunale della frazione del quartiere Al Mare, il cui avvio è stato reso possibile anche grazie ai contributi regionali destinati all’ampliamento posti. Quotidianamente, dalle 7,30 del mattino, le tre educatrici e l’ausiliaria accolgono i piccoli dai 4 ai 12 mesi, favorendo i genitori nella programmazione degli impegni legati alla vita lavorativa e quella privata e familiare, ma anche nella crescita ed educazione del proprio bambino. Dal 2019 ad oggi sono quattro le nuove sezioni nido formate dall’Amministrazione comunale di Cesena per rispondere alla richiesta delle famiglie e con lo scopo di abbattere i tempi di attesa per gli iscritti in graduatoria. In questo modo, dopo l’apertura delle sezioni alla scuola ’Carducci’, una delle quali per i lattanti, e a Bora, in collaborazione con il Comune di Mercato Saraceno, da poche settimane anche gli spazi della scuola di Macerone accolgono i più piccoli.

Ad oggi i nidi comunali sono 9 e 8 quelli privati convenzionati, e in quest’anno scolastico gli iscritti complessivi sono 644, che pagano rette differenziate, a seconda del reddito. Nella mattinata di ieri il sindaco Enzo Enzo Lattuca e l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo hanno incontrato le educatrici e i piccoli (nella foto).

Dal 1° gennaio 2020 i genitori dei bimbi che frequentano le scuole dell’infanzia pagano per i soli i pasti effettivamente consumati. Quanto ai nidi, la riduzione delle rette ha interessato tutte le fasce di reddito, portando così un risparmio in media per le famiglie di 700 euro l’anno per ogni bambino iscritto.