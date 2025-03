Il sindaco Gozzoli furioso per i rattoppi stradali

È difficile fare arrabbiare il sindaco di Cesenatico. Matteo Gozzoli è infatti un uomo pacato e sereno, ma ieri, all’ennesima protesta dei cittadini per le buche nelle strade e lavori pubblici mal eseguiti, non ci ha visto più e ha deciso di protestare, schierandosi apertamente dalla parte dei residenti, minacciando di denunciare le ditte inadempienti: "Da qualche settimana non passa giorno che cittadini, consiglieri comunali e comitati di zona, mi contattino per segnalare i lavori che alcune aziende stanno effettuando sul territorio con ripristini stradali eseguiti in maniera indecorosa. Sono interventi fatti da ditte private che hanno appalti nazionali per la stesura della fibra. All’interno dei capitolati hanno a loro carico i ripristini delle strade che vengono manomesse. Tuttavia, è sotto gli occhi di tutti che i nuovi interventi hanno prodotto rattoppi che con la prima pioggia creano buche e dissesti pericolosi. Da mesi stiamo inseguendo con i nostri tecnici i referenti delle ditte, ricevendo rassicurazioni sul fatto che sono ripristini temporanei, ma intanto il tempo passa ed è sempre peggio. Ci tengo dunque a mostrarvi pubblicamente quello che Open Fiber e Fiber Coop stanno compiendo nel nostro Comune. Le foto riguardano Villamarina, Ponente, Sala e anche la Ciclovia del Pisciatello. Se le ditte non adempiranno ai loro doveri ci attiveremo in sede legale per chiedere i danni". g.m.