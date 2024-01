Il sindaco Gozzoli: "Nessun veto, ci sono altri luoghi più adeguati"

Sull’esclusione di piazza Pisacane dai luoghi pubblici dove collocare gli spettacoli viaggianti, il sindaco Matteo Gozzoli e la vicesindaco di Cesenatico Lorena Fantozzi, intervengono in questi termini: "Tutte le occupazioni di suolo pubblico per lo spettacolo viaggiante nel territorio comunale di Cesenatico, in gran parte decennali, sono andate in scadenza alla fine del 2023. In queste settimane verranno ripubblicati gli avvisi per le loro collocazioni. L’Amministrazione comunale, nello specifico la Giunta, ha ritenuto opportuno preservare il centro storico, dunque sia piazza Pisacane ma anche piazza Ciceruacchio e altri spazi, dall’attività di spettacolo viaggiante. Sono state individuate altre aree idonee, dove c’è la possibilità di installare giostre per bambine e bambini, sia durante l’estate che durante l’inverno, tra cui ad esempi piazzale Comandini al centro di viale Roma, che è in una posizione adiacente al centro storico". g.m.