Il sindaco Molari dedica alla luna versi di speranza

di Elide Giordani

Sindaco e poeta. Non necessariamente in quest’ordine. Poiché c’è da chiedersi quanto dello spirito venato di tenerezze agresti, di sogni ecologisti, di tesa vicinanza all’umano, che sono il lievito delle sue brevi liriche, ci sia anche nella sua guida del comune di Montiano. La poesia del quotidiano, però, Fabio Molari deve averla colta un po’ anche nell’altra sua anima, quella di maestro elementare (oggi in pensione) nella scuolina di Rontagnano, borgo di pietra aggrappato in vista alla Carpegna. C’è tanto di fanciullino nelle sue poesie. Anche nell’ultimo libriccino - poesia tascabile di sette centimetri per dieci, Lozla te zil, ’Lucciola nel firmamento’ - le "nuvole aspettano il sole per dissolversi…", "…il vento è un solitario", i pettirossi sono "… un goccio di vino in un bicchiere di neve", quello del camino "… è il fuoco più bello che possa esserci" e se nevica è la voce dei bambini che gridano ".. la neve!" il suono dell’emozione.

Anche l’ultimo microlibro, il ventitreesimo da un po’ di anni a questa parte, ha il segno grafico dei mondi fantastici, sottili come un tratto di penna, dell’indimenticato Gianfranco Zavalloni, educatore e disegnatore immaginifico, a cui in ’Lucciola nel firmamento’ si aggiunge un altro apprezzato disegnatore, Vittorio Belli: "Con Fabio facciamo piccole cose che ci danno piccole soddisfazioni". "Scrivo queste righe - comunica a sua volta Fabio Molari nell’introduzione - oggi 7 dicembre. Gianfranco avrebbe compiuto 65 anni". E invece non è riuscito a compierne neppure 55 e tanti progetti comuni sono rimasti tra i desideri. Così, dopo quattro anni di ’silenzio’, ecco il microlibro dedicato alla luna. Perché proprio alla luna? "In un universo sterminato - dice il pacifista-ambientalista sindaco di Montiano - dobbiamo portare la luce, essere appunto lucciole nel firmamento. Cerchiamo segni di speranza, benché tante ragioni, dalla guerra all’inquinamento della terra, ci spingano al pessimismo". E la speranza è nella natura, non vittima dell’umana cecità, ma madre ristoratrice. In 32 paginette 19 poesie in dialetto, con la traduzione in italiano, delicate e profonde dove si vola con gli occhi e con il cuore. Fino al testamento dell’autore: "… ho campato di parole … Parole poverette, tartagliate parole forti sassi contro un muro parole bugiarde, tutte sgangherate . Ho campato quasi senza saperlo e ho campato di parole".

I libriccini sono stampati a spese dell’autore e vanno per il mondo solo come regali per chi sa apprezzarli.