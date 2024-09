Il sindaco nelle scuole: "Qui c’è il nostro futuro"

Poco dopo che era suonata la prima campanella per l’anno scolastico 2024/2025, l’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna ha portato ad alunni, insegnanti e al personale, l’affettuoso saluto della comunità per il migliore inizio del loro impegno tra i banchi. "Insieme all’assessora alla Scuola, Carla Para – esordisce il sindaco Enrico Spighi – abbiamo vissuto momenti di profonda emozione davanti ai plessi scolastici del nostro Comune. L’aria era frizzante, carica di aspettative e sogni pronti a prendere il volo, mentre famiglie e insegnanti si affacciavano a un nuovo inizio. La giornata è cominciata con una visita alla nostra tanto desiderata nuova scuola media a San Piero, edificio che per Marco Baccini, mio predecessore, e le nostre precedenti giunte, ha rappresentato una vera e propria stella polare. Questo plesso moderno e pieno di potenzialità è il risultato di un sogno condiviso: offrire ai nostri giovani il miglior ambiente possibile per il loro apprendimento, un vero investimento nel loro e nel nostro futuro. Il saluto è avvenuto all’interno dell’Aula Magna, con alle spalle il fiero e stimolante sguardo di un giovane Manara Valgimigli, cui è orgogliosamente intitolata la nostra scuola". Aggiunge, fra l’altro, Spighi sul tour scolastico di lunedì: "Successivamente, ci siamo spostati alle scuole primarie, dove abbiamo dato un caloroso benvenuto agli studenti che si affacciano alla prima elementare e a tutti gli altri scolari. Durante il nostro giro, abbiamo augurato a ciascuno di loro il miglior inizio possibile. Abbiamo, altresì, sottolineato l’importanza di perseguire i migliori risultati scolastici con rispetto verso insegnanti e personale".

gi. mo.