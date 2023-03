Il sindaco ricorda il maestro Raoul Casadei a due anni dalla morte

Due anni fa si spegneva Raoul Casadei. La scomparsa del Re del Liscio portato via a 83 anni dal Covid il 13 marzo 2021, ha gettato molti nello sconforto. Raoul, che viveva con la famiglia in viale Delle Nazioni a Villamarina, ha lasciato un grande vuoto. Lo ha ricordato il sindaco Matteo Gozzoli, pubblicandone una foto (sopra) con la sua chitarra sulla spiaggia di Cesenatico. "Questa Romagna non c’é più - ha scritto Gozzoli -, ma vive ancora; da due anni viviamo senza Raoul Casadei, ma la sua musica è sempre con noi".