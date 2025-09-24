Il sindaco scrive ad Anas: "Se non si fa la rotatoria va interrotta la secante"

Allarme a palazzo Albornoz per il silenzio da parte di Anas sul lotto zero, un’opera attesa da decenni a Cesena che servirebbe a collegare l’uscita della secante, dove finisce fino alla via Emilia, in particolare vicino alla frazione di Diegaro, andando a costituire una fondamentale alternativa per alleggerire il traffico su vie urbane, specie nella zona di San Cristoforo, dove ci sono problemi di sicurezza, traffico pesante e incidenti.

Il sindaco Enzo Lattuca torna alla carica rivolgendosi ad Anas e chiedendo di ricevere aggiornamenti ufficiali in merito allo stato di avanzamento della progettazione del lotto zero della SS726 ‘secante’, che definisce "opera strategica per la viabilità e la sicurezza del territorio".

Particolare attenzione, mette in luce il sindaco, è data dalla realizzazione di una rotatoria nel tratto finale, all’intersezione tra la SS726 e la via San Cristoforo, in località Case Scuola Vecchia. "Si tratta – rimarca Lattuca –, di un nodo critico con elevata incidentalità, che richiede un intervento urgente per garantire la sicurezza stradale".

"Nel marzo dell’anno scorso – afferma il sindaco Lattuca – l’allora viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, on. Galeazzo Bignami, aveva dichiarato pubblicamente che ‘il governo ha deciso di inserire nel contratto di programma lo studio e la progettazione del lotto zero della secante’".

Più nello specifico il viceministro annunciò che il governo aveva deciso di inserire questa infrastruttura nel contratto di programma 2021-2026. "Dopo i ritardi registrati dagli esecutivi precedenti, inseriamo la progettazione sia del lotto zero che del lotto cinque. L’obiettivo è realizzare la parte mancante da qui verso Forlimpopoli e da Forlimpopoli a scendere per un ideale ricongiungimento dell’arteria che potrà diventare una alternativa alla via Emilia ma anche all’autostrada".

"Alla luce di tali dichiarazioni dell’on. Bignami e del tempo trascorso – incalza il sindaco – chiedo se possibile – di conoscere lo stato di avanzamento di tale progettazione e i tempi previsti per la sua attuazione. Nel ribadire la strategicità dell’opera per il territorio di Cesena e Forlì, confermo anche la piena disponibilità, già espressa in più occasioni, ad individuare insieme le modalità più rapide per l’avvio dei lavori".

"In particolare – prosegue Lattuca – vista l’urgenza di procedere quanto prima con la realizzazione di una rotatoria nel tratto finale della Secante, ovvero nell’intersezione tra la SS726 e la via San Cristoforo, strada comunale, per mettere in sicurezza l’abitato di Case Scuola Vecchia, confermo la disponibilità da parte del Comune di Cesena ad assicurare la necessaria compartecipazione finanziaria, al fine di accelerare concretamente l’avvio dell’intervento".

"La situazione di pericolo che persiste nell’intersezione citata, caratterizzata da molti incidenti – conclude il sindaco di Cesena – , costringerebbe altrimenti a prendere seriamente in considerazione da parte vostra l’interruzione della SS726 in direzione Nord all’altezza dell’uscita numero sei, ovvero in corrispondenza della rampa di accesso che immette alla SS3bis".