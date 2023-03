Il sindaco spiega il piano casa in commissione

Il sindaco Enzo Lattuca ieri pomeriggio ha illustrato ai consiglieri della 1° e 4° commissione le linee strategiche per l’emergenza abitativa e il piamo casa. Si partirà da un’indagine per definire la quantità, lo stato di salute e l’efficienza nella gestione del patrimonio di Erp disponibile per i residenti del Comune; un censimento degli immobili ad uso abitativo non attualmente utilizzati; una mappatura del patrimonio immobiliare pubblico (Acer, Asp, Amministrazione comunale) degli alloggi e di quelli messi a disposizione dalle altre reti del Terzo settore. Come già sottolineato sono oltre 3mila le unità abitative non presenti sul mercato e dunque non destinare alla locazione. Sulla base di questi dati, l’amministrazione comunale verificherà la disponibilità effettiva degli immobili che potrebbero essere messi a disposizione della comunità. Il sindaco ha spiegato ai consiglieri che c’è la possibilità di mettere in locazione a canone calmierato, equo ed accessibile, oltre 130 appartamenti insieme alla ’Fondazione per lo sviluppo di contratti di locazione abitativi’ con cui l’amministrazione ha una relazione trentennale. Infine Lattuca ha ribadito come saranno previsti incentivi e stimoli, anche di carattere fiscale - quale l’azzeramento o la restituzione dell’Imu per tre anni - per coloro che renderanno disponibili alla locazione a canoni calmierati immobili a lungo inutilizzati.