Il sindaco Spighi: "Bandiera a lutto durante il Giorno del ricordo"

Pronta replica del sindaco di Bagno, Enrico Spighi, alla dichiarazione del gruppo di opposizione "Andare Oltre" nella quale veniva rilevato che l’amministrazione si era dimenticata di celebrare il Giorno del ricordo. "In merito alle recenti polemiche sollevate dall’opposizione di destra riguardo alla Giornata del ricordo – ribatte il primo cittadino – riteniamo doveroso chiarire alcuni punti fondamentali e smontare il solito approccio tendenzioso e impreciso. E’ utile ricordare che, in passato, nel mio ruolo all’interno della precedente giunta, votai favorevolmente al riconoscimento della Giornata del ricordo come momento di profonda riflessione sul nostro tragico passato. Proprio per questo si decise di instaurare un confronto con i ragazzi del liceo scientifico di Bagno, un contatto che abbiamo voluto portare avanti anche quest’anno, contattando nuovamente il liceo e coordinando con loro lezioni curriculari, lasciando che il corpo docente scegliesse la modalità più adatta per affrontare il tema con gli studenti. Abbiamo altresì proceduto con il ritiro a lutto della bandiera nella facciata del municipio".

"Per costruire una memoria che sia davvero condivisa – aggiunge Spighi – non basta qualche spot o qualche post sui social (come vorrebbe l’opposizione), ma serve un impegno costante all’interno delle istituzioni e, soprattutto nei luoghi dove si formano le future generazioni. Il nostro impegno su questo fronte, che è per noi quello decisivo, non è mai e non verrà mai meno. Ci permettiamo di ricordare ai consiglieri comunali della lista "Andare Oltre" che proposte costruttive per la valorizzazione di tali ricorrenze sono sempre ben accette. Quello che non aiuta è il puntare il dito senza motivo concreto, con la sola finalità di alimentare divisioni e conflitti che nulla hanno a che fare con la memoria, il ricordo e il rispetto dovuti a tutte le tragiche vittime della nostra storia nazionale".