Il sindaco Spighi con gli Alpini alla Rondinaia: "Solidarietà e fratellanza continuano a vivere"

Il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, ha presenziato alla Giornata della Memoria della Rondinaia, piccola località di campagna e di montagna situata nell’alta Val Bidente, in territorio comunale di Bagno. "Ho partecipato alla chiusura invernale del Memoriale della Rondinaia – informa il primo cittadino del Comune termale –, insieme agli Alpini e a tanti cittadini che, come ogni anno, si ritrovano per onorare la memoria di chi ha servito la comunità e la Patria con dedizione e coraggio".

"Il momento più toccante – aggiunge poi Spighi– è stato, come sempre, il ricordo di coloro che sono ’andati avanti’, un rito profondo, accompagnato dal rintocco della campana che scandisce ogni nome, un suono che risuona nel silenzio e che ci invita a non dimenticare".

"Gli Alpini ci insegnano – aggiunge Spighi – il valore della solidarietà, della fratellanza e del servizio, valori che continuano a vivere grazie a chi, con impegno e cuore, tiene viva questa eredità. Il Memoriale della Rondinaia resta un nuovo di memoria, ma anche di vita, in segno concreto di unità e di riconoscenza. Un sincero grazie all’associazione Memoriale Alpini Romagnoli Rondinaia e a tutti i volontari che con passione mantengono viva questa tradizione".

La Giornata della Memoria di domenica scorsa, 26 ottobre, è iniziata la mattina con il coinvolgente e toccante momento della cerimonia dell’Alzabandiera, cui è seguita, fra l’altro, la celebrazione della santa messa. Il pomeriggio ha avuto luogo la presentazione del libro ’Gli eccidi di Branzolino e San Tomè’ di Roberta Ravaioli. Poi al termine dell’iniziativa il momento dell’ammainabandiera.

gi. mo.