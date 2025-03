Il sogno dell’elettronica raccontato da un impiegato

L’attore Antonio Cornacchione è il protagonista dello spettacolo che si terrà mercoledì sera alle 21 al teatro comunale di Cesenatico. Sul palcoscenico della bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, l’artista presenterà il suo ultimo lavoro, centrato su un mito e un simbolo dell’industria italiana. Si intitola "D.E.O. Ex macchina" e ha già registrato il tutto esaurito durante la campagna abbonamenti. Con uno stile divertente e pungente, Antonio Cornacchione racconta, con le dovute libertà narrative, la vera storia della D.E.O., la Divisione Elettronica Olivetti, accompagnando il pubblico, con leggerezza, nelle sue memorie da impiegato, alla scoperta dei ricercatori eroici che portarono l’elettronica italiana a competere nel mondo.

"Durante i miei anni da impiegato _ dice l’artista _, trascorsi alla Olivetti, ho sentito favoleggiare a lungo della sua Divisione Elettronica e dei giovanissimi ricercatori coordinati da Tchou. La voce più insistente era quella che li voleva tutti matti, una via di mezzo tra Archimede Pitagorico e Jim Morrison. Ho fatto le mie ricerche ed in effetti erano proprio così". La divisione elettronica realizzò prodotti d’avanguardia nel campo dell’hardware e del software, agli albori dello sviluppo dei calcolatori elettronici.

In quest’opera per la regia di Giampiero Solari, Antonio Cornacchione è stato affiancato nella collaborazione ai testi da Massimo Cirri; la scenografia e il video mapping sono invece di Alessandro Nidi. Essendo esauriti tutti i posti, c’è la possibilità di averne soltanto in caso di disdette dell’ultimo momento. Il botteghino del teatro comunale di Cesenatico aprirà alle 19.30.

Giacomo Mascellani