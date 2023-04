Il sogno di Luca "Mi alleno e studio per essere ammesso alle Paralimpiadi"

di Luca Ravaglia

"Quando sono in pista la mente si libera, resto con me stesso e penso. Penso a quanto è stata dura riuscire a essere lì, a correre. A quanti sacrifici io e la mia famiglia abbiamo fatto. E a quanto sia stato bello averli superati insieme". Luca Venturelli ha 18 anni, ogni giorno unisce gli impegni sui banchi di scuola dell’istituto tecnico commerciale con quelli sulla pista d’atletica, sogna le olimpiadi e ha intenzione di fare di tutto per essere protagonista a Los Angeles nel 2028. Luca Venturelli è un ragazzo autistico che nei giorni scorsi è stato ospite del liceo classico Vincenzo Monti di Cesena nell’ambito del progetto ‘Sport e Disabilità’ organizzato dalla scuola in collaborazione col Cip, il Comitato Italiano Paralimpico.

Ha raccontato apertamente la sua storia a una platea di coetanei che sono tornati a casa con un messaggio molto forte, di quelli che non si trovano sui libri, ma che possono segnare lo spirito ben più di Manzoni e Leopardi. La vita di Luca è iniziata in salita, caratterizzata da difficoltà e sacrifici, suoi e due suoi cari. Le prime tappe sono quelle che vedono un bimbo non vocale circondato dall’affetto e dall’amore di una famiglia pronta a fare di tutto per lui. Così la mamma lascia il lavoro e si dedica a tempo pieno a suo figlio, accompagnandolo in ogni passo del suo percorso, sostenendolo e stimolandolo. Il fortissimo calore umano, la tenacia e la determinazione pagano e così arrivano la voce e le parole. Che sono solo l’inizio. Perché la parte più bella è quella dei sogni. "Ho cominciato a correre in prima media – racconta, sorridendo – e mi sono subito innamorato di questo sport. Le mie distanze ideali sono quelle del mezzofondo, a partire dagli 800 metri, ma sto pian piano allungando il percorso, arrivando fino ai 10 chilometri. Perché corro? Perché mentre lo faccio mi avvolge un sentimento di libertà. E’ quello che cerco e che mi fa stare bene".

Abita con la sua famiglia a Bellaria, studia a Santarcangelo e si allena con la Libertas Forlì. "A dirla così sembra durissima – ancora il suo buon umore, che è contagioso pure al telefono – ma in verità ormai ho preso il ritmo e mi sono organizzato bene. Quando ci sono gli allenamenti, alla mattina parto di casa e vado a Santarcangelo. Resto a scuola fino alle 13.15, dopo di che mi dirigo in stazione, dove intercetto la linea che conduce a Forlì. Vado ad allenarmi e poi risalgo sul treno per tornare a casa e mettermi a studiare. Non mi pesa, anzi. Sono molto motivato a portare avanti i miei impegni". La lista è lunghissima e soprattutto ambiziosa, perché nelle sue aspirazioni c’è la partecipazione ai Giochi a cinque cerchi, un traguardo che a oggi gli sarebbe precluso, perché le paralimpiadi non prevedono l’accesso ad atleti con diagnosi di autismo.

"Siamo sulle pieghe del regolamento – spiega il giovane atleta – perché oltre alle categorie che prendono in considerazione gli aspetti fisici, è prevista soltanto una valutazione basata sul quoziente intellettivo". Quello di Luca è più alto rispetto al valore massimo previsto e dunque per lui a oggi non c’è spazio se non nella categoria dei normodotati, nella quale milita gareggiando, con ottime soddisfazioni, nell’ambito delle competizioni Fidal. "Non lo ritengo giusto e per questo dalla scorsa estate sto cercando di cambiare le cose. Riconosco che la sfida è difficile, ma permettetemi di dire che alle sfide difficili sono abituato e non mi spaventano. Sono riuscito a confrontarmi anche col presidente del Comitato Italiano Paralimpico, al quale ho esposto le mie argomentazioni, che sono state riconosciute valide. Servirà tempo e dunque è inutile farsi illusioni: le porte per Parigi 2024 per me resteranno chiuse, ma ho speranze per l’edizione successiva, quella che si terrà a Los Angeles nel 2028. Continuerò a battermi con grande determinazione per esserci". Determinazione, impegno e traguardi da raggiungere. E’ anche di questo che ha parlato Luca nei giorni scorsi davanti ai suoi coetanei cesenati iscritti al liceo classico. "Confesso che ero emozionato, ma l’esperienza è stata davvero bellissima. Avevo già parlato davanti a una folta platea, confrontandomi con adulti, in particolare laureati in psicologia alle prese con studi legati all’autismo, ma coi ragazzi è stato diverso. E molto bello. Il mio intento è quello di trasmettere qualcosa: stimoli, motivazioni, voglia di inseguire i propri sogni, con la consapevolezza di poterli realizzare". Le cose più belle della vita, quelle che quando le conquisti restano tue, per sempre.