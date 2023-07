Il sole bacia la ’Bella’ La preziosa pesca è finalmente matura Boom di richieste

Ci sono storie che restano impresse nella memoria di un territorio e della sua gente, dimostrandosi più forti dello scorrere del tempo e persino delle logiche di mercato, per definizione improntate a efficacia ed efficienza. Quella della ‘Bella’ di Cesena, la pesca a pasta bianca più coltivata nel Cesenate fino agli anni ’50 e successivamente abbandonata, a vantaggio di varietà più redditizie, è una storia di resilienza: mai come ora è opportuno parlarne, pensando a un settore agricolo drammaticamente esposto alle conseguenze del cambiamento climatico. Per i fratelli Lucia, Maurizio e Monia, dell’azienda Rossi di Bulgarnò – tra i primi a scommettere, una decina d’anni fa, su questo frutto antico e prezioso, grazie a un progetto del Centro di ricerche produzioni vegetali di Cesena – è arrivato il momento della raccolta.

Nell’azienda di famiglia, Lucia si occupa di commercializzazione e comunicazione sui social, Maurizio e Monia si dedicano alla produzione. "Un paio di giorni fa ho pubblicato un post sui nostri canali in cui annunciavo che la ‘Bella’ era matura: in poche ore siamo stati sommersi da decine di telefonate e messaggi di persone intenzionate ad acquistarla. Qualcuno si è addirittura offerto di venire in azienda e aiutarci a raccoglierle", racconta Lucia, piacevolmente stupita. "Per quanto ci faccia piacere che in tanti si offrano di darci una mano – specialmente in queste giornate di caldo impietoso – preferiamo occuparcene in prima persona. Mi piace ripetere che la ‘Bella’ ha bisogno di contadini gentili, in grado di manipolarle delicatamente e di sapere quando è il momento giusto per la raccolta".

In effetti, sono state proprio la grande sensibilità alla manipolazione e la scarsa resistenza in fase di trasporto e immagazzinamento (gli esperti parlerebbero oggi di ‘shelf life’, letteralmente, ‘durata a scaffale’ di un frutto) a condannare all’oblio questa varietà di pesca, a partire dal secondo dopoguerra. Fino a quando a qualche agricoltore non è balenata l’idea di riscoprirla, magari ricordando le proprie merende dell’infanzia, com’è accaduto agli stessi fratelli Rossi. "Per noi è stata una scommessa vinta – dice Lucia -, siamo arrivati a 80 piante e purtroppo non riusciamo ad accontentare tutte le richieste che riceviamo. Quando abbiamo appreso del bando del Crpv, anche noi avevamo dei timori: renderà a sufficienza? Sarà troppo vulnerabile? Sarà poco duratura? Ci abbiamo provato e il risultato è stato di gran lunga superiore alle nostre aspettative". Lucia coglie, infine, l’occasione per invitare altri colleghi a seguire il loro esempio. "Il mio appello è rivolto soprattutto ai piccoli agricoltori: coltivate la ‘Bella’ - conclude. Vista l’elevata richiesta, ne vale sicuramente la pena".

Maddalena De Franchis