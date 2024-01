Il sopralluogo della madre di Cristina: "Scavate là"

"Scavate in quel terreno di fronte al parcheggio del Convento, ora basta, dobbiamo trovare Cristina". Una nuova segnalazione emerge dopo 31 anni di misteri che hanno avvolto il caso di Cristina Golinucci, la ragazza scomparsa a Cesena all’età di 21 anni il primo settembre del 1992. Ieri mattina Marisa Degli Angeli (nella foto), madre della giovane, e l’avvocata Barbara Iannuccelli sono tornate al convento dei Frati Cappuccini sui colli cesenati. Lì la ragazza fu vista per l’ultima volta il giorno della sua scomparsa: lasciò la sua auto nel parcheggio del convento e sparì per sempre. A dare un nuovo impulso alle indagini (l’ennesimo) è l’avvocata Barbara Iannuccelli: "Bisogna continuare a cercare – ha detto l’avvocata della famiglia – abbiamo individuato un punto, nella zona di fronte al cancello del parcheggio del convento dove non è mai stato cercato il corpo di Cristina e stiamo preparando una richiesta alla procura perché riprendano al più presto gli scavi". Si seguono le indicazioni di un testimone, oggi 69enne, che all’epoca dei fatti frequentava la zona del convento per lavoro. "Lì, dove chiediamo vengano riprese le ricerche - continua l’avvocata - erano in corso scavi per la costruzione di un serbatoio di controllo e smistamento dell’acquedotto comunale, un impianto che si trova in un’area delimitata da un cancello di fronte al parcheggio del convento. Se qualcuno avesse fatto del male a Cristina, avrebbe potuto sfruttare quell’area per far sparire il suo corpo più facilmente".

In quella zona c’erano scavi aperti e se qualcuno avesse mosso dell’altra terra non avrebbe destato sospetti e avrebbe potuto seppellire il cadavere con meno probabilità di essere scoperto.