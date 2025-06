Il sottosegretario Delmastro:: "Giustizia, la riforma funzionerà"

Trecento gli intervenuti all’incontro di Fratelli d’Italia al ristorante ’Ca ad Pancot’ con il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro, dal titolo “Giustizia è sicurezza”, inserito nel percorso della scuola politica di FdI, a cui ha fatto seguito la cena del partito.

Moderati da Silvia Zoli, sono intervenuti l’onorevole Buonguerrieri e il sottosegretario Delmastro, che hanno illustrato l’importanza e i contenuti della riforma della giustizia e del dl sicurezza. Alla cena hanno portato i saluti il consigliere regionale Luca Pestelli e il coordinatore provinciale di Gioventù nazionale Nicholas Pellegrini.

Il sottosegretario Delmastro ha stilato un bilancio dei primi due anni del Governo Meloni ribadendone le priorità, dal sostegno alle imprese alla tutela della famiglia che per Fratelli d’Italia si identifica in un uomo e una donna che mettono al mondo dei figli, dalle riforme che l’Italia attende da tempo, in particolare quella sul premierato, alla separazione delle carriere, andando poi a concentrarsi sul Dl Sicurezza, che tutela i cittadini perbene, oltre che le forze dell’ordine.

"Senza dimenticare – ha rimarcato Delmastro – che in questo contesto l’Italia ha riacquisito una centralità nel contesto europeo ed atlantico, grazie all’operato del premier Giorgia Meloni".