Il sound dei Lennon Kelly racconta la Romagna

Il loro sound, di impronta tipicamente irish-folk con decise sferzate punk, racconta la Romagna in tutta la sua autentica genuinità. Oggi, con tre album alle spalle e oltre 12 anni di concerti in tutta Italia e anche oltre confine, celebrano ancora una volta il legame con la loro terra dedicando un nuovo singolo alla figura più iconica della tradizione popolare locale. Loro sono i Lennon Kelly e tornano sul palco per presentare ‘Il Passatore’, un omaggio a quel brigante ‘cortese’ che nella cultura romagnola è celebrato come una sorta di eroe, anarchico e gagliardo. La prima occasione per sentire in anteprima dal vivo il nuovo brano della band cesenate sarà il concerto di Natale al Vidia Club: domani sera dalle 22 infatti i Lennon Kelly suonano nel locale di San Vittore per il tradizionale party ‘Flinstone Remember’.

A dividere con loro il palco sarà un’altra band la cui musica è legata a doppio filo con la tradizione popolare: gli Urgonauts, collettivo ‘agri-rockSteady’ nato 10 anni fa tra Cesena e la Valle del Rubicone. Tornando ai Lennon Kelly, ‘Il Passatore’, disponibile da dicembre sulle piattaforme di streaming, è un brano che scava nella memoria e nelle inquietudini del popolo romagnolo, indagando anche il rapporto con l’occulto e mettendo l’ascoltatore di fronte a paure arcaiche.

"La speranza è che questa canzone rimanga nel tempo come un testimone intramontabile per le generazioni a venire – racconta la band cesenate –. Con questa nuova dichiarazione d’amore verso la Romagna vogliamo salutare un 2023 ricco di concerti, propositi e tasselli seminati con cura e romagnola dedizione, tra lo stivale e una buona fetta d’Europa".

Carlotta Benini