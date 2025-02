Il successo di Comuni-Chiamo: ogni giorno 6 segnalazioni

Per "Comuni-Chiamo" è tempo di bilanci. Anche nel corso del 2024 è stato uno strumento prezioso per i cittadini, che hanno potuto comodamente con il telefono segnalare i problemi riscontrati in città. L’app è ormai diventata un’abitudine consolidata e sono state 2.229 le segnalazioni, una media di 6,1 al giorno. È un modo di tenersi in contatto, agile e veloce per entrambe le parti, vicino alle esigenze e al modo di vivere dei più giovani ma facile e intuitivo per tutte le generazioni. Avere sul proprio smartphone la possibilità di comunicare in modo costruttivo i problemi della città è anche un piccolo esperimento di cittadinanza attiva, la possibilità per tutti di dare il proprio contributo. Sul totale delle segnalazioni ricevute durante il 2024, il 95,4 percento sono state risolte mentre il restante 4,6 percento è ancora in gestione. La maggioranza di queste ultime è arrivata lo scorso dicembre ed inoltre persiste sempre una parte consistente di segnalazioni che non è di competenza comunale e una parte che viene prontamente girata ai fornitori che erogano i servizi. I giorni di media con cui viene chiusa una segnalazione sono meno di 15 e i tre argomenti maggiormente affrontati sono le strade, i rifiuti ed il verde pubblico. I mesi con più traffico sono stati quelli estivi, con le in particolare giugno-luglio-agosto, clou della stagione cesenaticense. Nel periodo di luglio e agosto le segnalazioni sono state 503, la maggior parte per la classica buca nella strada o nel marciapiede, un lampione mal funzionante, la mancata raccolta dell’immondizia o un tombino intasato. Comuni-Chiamo permette al Comune di inserire agevolmente anche le segnalazioni che arrivano tramite telefono, mail o direttamente allo sportello Urp, risparmiando tempo e risorse.

g.m.