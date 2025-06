Il successo di Efrem con Amitrano

Riguardo alle corse del fine settimana ormai alle spalle, all’Ippodromo del Savio, sabato sera, il clou era abbinato al Premio Club Ippodromo - posto come quinta corsa del cartellone, con il favorito Ercules Bar andato di galoppo allo stacco e il veloce Efrem che Gennaro Amitrano ha proiettato in avanti per debellare un incolore Dubai Jet e staccare alla media di 1.13.1 su Elite D’Arc ed Ellero mentre Elva Jet ha pagato le scelte tattiche poco avvedute di Dubai e del suo interprete.

Arrivo invece con ‘il giallo’ alla sesta corsa: un colpevole contatto in avvio ha privato Faber Del Ronco della vittoria ottenuta in pista relegandolo in coda al gruppo mentre a Favilla Amg è toccato il successo a tavolino nei confronti di Forest e Fatima Trebì, vittoria in 1.14.9 per l’allieva di Paolo Romanelli affidata a Manuel Pistone. Venerdì sera invece, mentre in riviera iniziava la Notte Rosa e nel cuore di Cesena si apriva il programma della fiera di San Giovanni, l’appuntamento è ruotato intorno al Premio Bronchi Combustibili, sesta corsa del palinsesto, che ha visto un arrivo a tre con la scuderia Santese in evidenza grazie allo scandinavo Amazing Justice, condotto a una significativa vittoria in 1.15.4 dal bravo Gennaro Amitrano. Seconda di un soffio è invece arrivata Emy Stecca, a sua volta davanti a Buongallo Wise L sbucato tardivamente in open stretch.

La serata si è invecer conclusa col successo dell’inossidabile svedese Vasterbo Sky High, brillante vincitore in 1.16.0 condotto da Lorenzo Talpo Jr, mentre il secondo posto è andato a Elizabethqueen, che ha preceduto Delise Tc. Pensando infine alle prossime corse in calendario, dopo l’appuntamento odierno, i riflettori del Savio torneranno ad accendersi venerdì 27 giugno nel secondo e ultimo convegno di questa settimana.

La prossima invece, con l’arrivo di luglio, vedrà una modifica delle date: si correrà il martedì e il sabato. In particolare i 5 luglio sarà di scena il Gran Premio Riccardo Grassi – Trofeo Romagna Iniziative.