Il ’taglio’ delle Poste: "Due uffici sono troppi"

Risposta netta e succinta da parte di Poste Italiane agli editori cesenati che lamentano la chiusura dei centri di accettazione per i cosiddetti grandi clienti, ossia le aziende editoriali e non, che veicolano agli abbonati i propri prodotti periodici attraverso il servizio postale. Si tratta di centinaia di copie di giornali e riviste per svariati quintali di carta alla settimana, al mese e all’anno - a seconda della periodicità - che oggi da Cesena vanno consegnati a Forlì e a Bologna (in base alle quantità in spedizione), dove Poste Italiane ha concentrati tali servizi.

Se gli editori vogliono fare arrivare i loro prodotti agli abbonati oggi devono assoggettarsi ai corrieri, che trasportano i prodotti fino ai centri di accettazione, e che Poste mette a disposizione ma il cui costo è a carico dei mittenti. C’è chi come l’editore de "Il Ponte Vecchio", per non appesantire il proprio bilancio, preferisce consegnare personalmente le copie delle proprie testate ("Confini", "La Parola", "Romagna arte e storia") ma anche così va messo a bilancio il tempo impiegato per un servizio che fino a d un anno fa era ad un passo dal luogo di stampa.

Più complesso ancora il destino (da questa settimana) del settimanale diocesano "Corriere Cesenate", che conta su un numero di abbonamenti via posta che per la loro mole vanno consegnati d’obbligo a Bologna. Un bypass che costerà all’editore il 10 per cento in più degli oneri attuali di spedizione.

Ed eccola la risposta di Poste Italiane: "Poste Italiane conferma la chiusura dell’accettazione grandi clienti di Cesena in base a parametri autorizzati dall’Agcom in quanto la presenza sulla medesima provincia di due uffici competenti risulta superata. La scelta di indirizzare i clienti nei due centri accettanti, ovvero il centro logistico di Forlì e quello di smistamento di Bologna è legata ai volumi e alla cadenza delle spedizioni oltre che alla capacità ricettiva delle specifiche accettazioni in termini di quantità e collegamenti. L’Azienda precisa di aver informato tempestivamente tutti i clienti sulla modifica della nuova organizzazione. Eventuali anomalie sulla tempistica di consegna dovranno essere valutate caso per caso e non sono imputabili alla modifica del processo in essere".