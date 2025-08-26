Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anni autopsiaTempesta al marePatron del PapeeteCiclone extra tropicaleBar di Bologna fuori dal tempoSofia Raffaeli
Acquista il giornale
Cronaca"Il talento di Giulio scolpito per sempre tra noi"
26 ago 2025
REDAZIONE CESENA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. "Il talento di Giulio scolpito per sempre tra noi"

"Il talento di Giulio scolpito per sempre tra noi"

Domenica è stato intitolato al batterista Capiozzo il ponte di viale Roma.

Gli intervenuti alla cerimonia di intitolazione del ponte di viale Roma a Giulio Capiozzo, batterista e fondatore degli Area

Gli intervenuti alla cerimonia di intitolazione del ponte di viale Roma a Giulio Capiozzo, batterista e fondatore degli Area

Per approfondire:

Domenica in viale Roma è stato ufficialmente intitolato il "Ponte Giulio Capiozzo". All’indomani del Ju Ju Memorial, la manifestazione dedicata al grande batterista, che ogni anno porta a Cesenatico tanti musicisti di fama internazionale, le autorità, la famiglia Capiozzo e alcuni di questi artisti legati a Giulio, hanno svelato la targa installata all’inizio del ponte recentemente completamente ricostruito. Giulio Capiozzo, fondatore degli Area insieme a Demetrio Stratos, è stato uno dei musicisti più importanti del secolo scorso nel panorama nazionale ed europeo, riconosciuto anche oltreoceano. È stato un innovatore, capace di sperimentare nuove strade nel mondo della musica in anni in cui la musica era anche impegno politico per una società diversa. "Un ponte – ha detto il sindaco Matteo Gozzoli – oltre ad essere un manufatto, è un simbolo di unione e fusione tra culture, stili e storie. Questo era Giulio Capiozzo ed ora il suo talento e la sua visione sono scolpiti per sempre tra le vie di Cesenatico. Personalmente e a nome dell’Amministrazione voglio ringraziare pubblicamente i figli di Giulio, Christian e Aisha, e tutta la famiglia, per l’impegno costante di questi anni nel ricordare il grande Giulio, con eventi e iniziative di grande spessore".

Giacomo Mascellani

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaEventi