"Il talento di Giulio scolpito per sempre tra noi"

Domenica in viale Roma è stato ufficialmente intitolato il "Ponte Giulio Capiozzo". All’indomani del Ju Ju Memorial, la manifestazione dedicata al grande batterista, che ogni anno porta a Cesenatico tanti musicisti di fama internazionale, le autorità, la famiglia Capiozzo e alcuni di questi artisti legati a Giulio, hanno svelato la targa installata all’inizio del ponte recentemente completamente ricostruito. Giulio Capiozzo, fondatore degli Area insieme a Demetrio Stratos, è stato uno dei musicisti più importanti del secolo scorso nel panorama nazionale ed europeo, riconosciuto anche oltreoceano. È stato un innovatore, capace di sperimentare nuove strade nel mondo della musica in anni in cui la musica era anche impegno politico per una società diversa. "Un ponte – ha detto il sindaco Matteo Gozzoli – oltre ad essere un manufatto, è un simbolo di unione e fusione tra culture, stili e storie. Questo era Giulio Capiozzo ed ora il suo talento e la sua visione sono scolpiti per sempre tra le vie di Cesenatico. Personalmente e a nome dell’Amministrazione voglio ringraziare pubblicamente i figli di Giulio, Christian e Aisha, e tutta la famiglia, per l’impegno costante di questi anni nel ricordare il grande Giulio, con eventi e iniziative di grande spessore".

Giacomo Mascellani