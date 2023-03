Il talento di Joni Mitchell secondo Rossana Casale

Rossana Casale è la protagonista dell’evento clou dell’edizione 2023 del Festival Jazzenatico. L’appuntamento è questa sera alle 21.30 al Noi Lounge Music Club, sul lungomare di Cesenatico. È il concerto più atteso e siccome i posti sono stati bruciati subito, la direzione ha deciso di concedere il bis, proponendo due serate live con la nota cantante, la seconda delle quali si terrà domani sempre alle 21.30. L’artista sul palco, oltre ai grandi successi di una carriera entusiasmante, canterà i brani di ’Joni’, il nuovo album che dà il nome anche al tour con cui la Casale omaggia la madre del cantautorato americano.

Insieme a lei, sul palco ci sarà la consolidata band composta da Emiliano Begni al pianoforte, Francesco Consaga al sax soprano e flauto traverso, Ermanno Dodaro al contrabbasso e Gino Cardamone chitarra jazz. In sostanza sono gli stessi musicisti con cui la cantante ha inciso il nuovo disco uscito a fine 2022.

’Joni’ è dedicato alla cantautrice americana Joni Mitchell, capace di ispirare gli artisti di tutto il mondo con i suoi testi e la sua musica, contrassegnata da uno stile che si muove tra il folk, il jazz, il pop e il rock.

Rossana Casale spiega così il suo omaggio attraverso la musica jazz: "Joni Mitchell è stata la mia prima guida, insieme ai dischi jazz di mio padre. Mi chiudevo in salotto e mettevo i suoi album, soprattutto ’Blue’, e mi lasciavo trasportare dalle parole dei suoi incredibili testi. Con ’Woodstock’, suonato solo sui tasti neri del piano, a sedici anni ho passato l’ammissione di canto in Conservatorio a Milano. Da lei, per tutta la prima parte della mia carriera, ho tratto ispirazione per le mie scelte armoniche nella composizione e nei brani che scrivevano per me e sui quali io aggiungevo i testi che volevano sì raccontare, ma senza essere mai troppo diretti. In questo album ho rispettato la sua scrittura nello svolgimento di ogni brano, per poi dare al jazz il ruolo del volo, del pittore che spazia con i colori ispirati dalle parole di Joni".

I concerti di stasera e domani, offrono l’occasione di conoscere meglio Rossana Casale, un’artista nata 64 anni fa a New York che ha iniziato la carriera solista all’inizio degli anni ’80 e ha inciso 17 dischi. Nel panorama jazz ha un ruolo di primo piano e la sua formazione è passata anche dai concerti al fianco di Mina, Cocciante, Mia Martini, Loredana Bertè, Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato, Lucio Dalla, Vasco Rossi e Ornella Vanoni, per poi imporsi come cantautrice, partecipare a diverse edizioni del Festival di Sanremo e cantare per il maestro Riz Ortolani nella colonna sonora del film di Pupi Avati ’Una gita scolastica’, dove ha avuto anche un ruolo di attrice, e per il maestro Michel Legrand, grande compositore francese di colonne sonore.

Per i concerti al Noi Lounge Music Club ci sono pochi posti disponibili e la prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: 328 7723203 o direttamente al locale.

Giacomo Mascellani