Il ’Talento per la scarpa’ è tutto al femminile

’Un talento per la scarpa’ tutto rosa con giovani donne nei primi cinque posti. Per la prima volta in 25 anni a San Mauro Pascoli il concorso ha visto vincitrice un’italiana, di Avezzano. Laura Bartolomeo, ha 20 anni, è studentessa del Liceo artistico Bellisario nella cittadina in provincia di L’Aquila. Il suo lavoro è stato giudicato il migliore sul tema ’Back to creativity. Ritorno alla manifattura artigianale creativa’, nell’iniziativa promossa da Sammauroindustria, associazione pubblico privato, che riunisce primarie aziende del settore calzaturiero del distretto di San Mauro Pascoli: CBR Tacstile, Pollini, Sergio Rossi, insieme alla scuola del Cercal che coordina il concorso (dell’associazione fanno parte anche il Comune di San Mauro Pascoli e l’azienda RR Holding). Un concorso dall’edizione speciale che quest’anno festeggia il traguardo dei 25 anni.

La premiazione venerdì a Villa Torlonia alle 17, dove, nel foyer del teatro, saranno esposti i lavori partecipanti a cura di Maria Cristina Savani. La presentazione è avvenuta al Cercal alla presenza del sindaco Moris Guidi, di Daniele Gasperini e Miro Gori presidente e direttore di Sammauroindustria e di Serena Musolesi direttrice del Cercal, la scuola internazionale della calzatura. Dopo il successo di un giovane dalla Grecia dello scorso anno, il Talento 2025 è stato assegnato a Laura Bartolomeo, il suo elaborato si è imposto su una cinquantina di lavori. Questa la motivazione: "La ricerca approfondita dell’antica tecnica artigianale della filigrana si unisce ad un design contemporaneo e seducente creando un sandalo di forte impatto estetico". La sua collezione avrà l’opportunità di tradursi in un prototipo di calzatura in una delle imprese associate (CBR Tacstile, Pollini, Sergio Rossi), oltre a un premio di mille euro. La giuria ha segnalato anche altri nove lavori meritevoli di menzione per la loro qualità.

Al secondo posto ex aequo Federica Peternelj di Chieti e Michela Maldini di Cesena. Al quarto Francesca Catani di Rimini, al quinto la messicana Lopez Gomez Fernanda Lizarazu di Guanajuato. La sesta piazza è un ex aequo per cinque: Moreno Hernandez Veronica di Leon Guanajuato (Messico); Angelica Fabbozzi di Giugliano in Campania (Napoli); Luana Mao di Celano (L’Aquila); Verdin Linan Milagros Enid di Guanajuato (Messico); Castillo Meza Gabriela Alejandra Guanajuato (Messico). Segnalata anche la scuola Universidad La Salle Bajio di Leon Messico. Venerdì sarà anche svelato il vincitore di ’Un Talento per il Tacco’, dedicato al tacco d’alta moda. Il riconoscimento è promosso da CBR Tacstile, socio di Sammauroindustria, azienda specializzata nel tacco d’alta moda. Al termine dell’evento buffet offerto da Emmefood.

Ermanno Pasolini