Il talento Pogorelich con la Toscanini

Il pianista croato Ivo Pogorelich (nella foto), tra i più celebri musicisti viventi, torna dopo 12 anni al teatro Bonci di Cesena con la Filarmonica Arturo Toscanini, una delle maggiori realtà sinfoniche italiane acclamata nelle sale da concerto di tutto il mondo. Domani sera alle 21 la prestigiosa orchestra, con un organico di oltre 70 elementi diretto dalla canadese Keri-Lynn Wilson, presenta un programma dedicato a Rachmaninov, con il Concerto n. 2 per pianoforte in occasione dei 150 dalla nascita, e Prokof’ev, con la Sinfonia n. 5, oltre a una nuova composizione originale commissionata all’uzbeka Aziza Sadikova, compositrice in residenza per la stagione 2022-23.

Ivo Pogorelich ha iniziato a studiare musica a sette anni, ha frequentato il Conservatorio ’Cajkovskij’ di Mosca e la sua evoluzione artistica è stata segnata dall’incontro con la celebrata pianista e pedagoga georgiana Alisa Kezeradze. Le sue leggendarie interpretazioni lo hanno portato nell’Olimpo della musica.

A dirigere il concerto Keri-Lynn Wilson, per oltre vent’anni, alla guida di alcune delle più prestigiose orchestre. Tra i suoi progetti recenti, la creazione dell’Ukrainian Freedom Orchestra composta da importanti musicisti ucraini provenienti dal paese in guerra, oltre a rifugiati e membri ucraini delle orchestre europee.