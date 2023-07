"Il tasso di crescita rallentato dall’alluvione"

Gli scenari di previsione dell’anno dopo la devastante alluvione di maggio al centro dello studio dell’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna su dati Prometeia.

"Le alluvioni di maggio, il perdurare delle stesse sui nostri territori, hanno determinato un rallentamento del tasso di crescita. Gli scenari previsionali aggiornati a luglio, presentano nella maggior parte degli indicatori valori leggermente migliorativi rispetto ad aprile 2023: fanno eccezione il tasso di occupazione, in miglioramento nel corso degli anni, l’export, comunque in crescita con un ritmo superiore a quello regionale e nazionale, così come l’aumento del reddito disponibile delle famiglie – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Come ho già avuto modo di rilevare recentemente, abbiamo temuto conseguenze peggiori sul Pil, data la vastità del territorio alluvionato. Dall’analisi del Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Prometeia per misurare l’impatto dell’alluvione sull’economia locale, uscita ieri, si evince che i danni più gravi sono concentrati sulle infrastrutture pubbliche; l’impatto risulta più pesante per le famiglie. Lo testimoniano le molte iniziative avviate dagli imprenditori per aiutare i propri dipendenti. Tra le imprese va sottolineato che l’impatto più pesante lo subisce l’Agricoltura con una diminuzione della ricchezza prodotta del -5,1%. Ciò non toglie che perdere anche una sola impresa significa compromettere lo sviluppo socio economico del territorio e il benessere delle nostre comunità. Per questo la Camera ha stanziato 2,5 milioni per contributi a fondo perduto per la ripartenza delle imprese danneggiate dall’alluvione e ha attivato una raccolta fondi, prioritariamente rivolta alle imprese, per le imprese. La nostra è una risposta di sistema, immediata, semplice ed efficace rispetto anche alla modalità di erogazione. Solo dentro questa logica potremo resistere e ripartire. Vogliamo riaffermare con forza il valore sociale che un’impresa ha per la comunità, anche tra difficoltà e incertezze".